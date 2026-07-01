فى ذكراه.. قصة فيلا عزت أبو عوف المسكونة وإصابته بالقلب

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان عزت أبو عوف الذى قدم عدد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

نشأة عزت أبو عوف

ولد محمد عزت أحمد شفيق أبو عوف “عزت أبو عوف” في 21 أغسطس عام 1948، في بيت فني، وتعلم أصول الموسيقى من والده الفنان الراحل أحمد شفيق أبو عوف، أحد عمداء معهد الموسيقى العربية.

التحق عزت أبو عوف بكلية الطب بناءً على رغبة والده، وتخرج في كلية الطب جامعة الأزهر.

مارس عزت أبو عوف مهنة الطب متخصصا بأمراض النساء والتوليد، لنحو 15 عاما.

بداية عزت أبو عوف الفنية

بسبب الميول الفنية للفنان عزت أبو عوف، التحق الفنان الراحل بمعهد الكونسرفتوار، ليتخرج في العام 1959، إلى جانب زميله الموسيقار عمر خيرت.

أسس عزت أبو عوف فرقة موسيقية، حملت اسم "Les Petits chats"، برفقة كل من الفنان عمر خيرت، والفنان هاني شنودة، والفنان عمر خورشيد، وكان هدفها أن تعيد تقديم أشهر الأغاني الأجنبية باللغة العربية.

وفي السبعينات أسس عزت أبو عوف مع شقيقاته منى، ومها، ومنال، وميرفت، فرقة " الفور إم" وكانت الفرقة سببًا في اكتشاف المطرب محمد فؤاد.

فيلا شيكوريل للفنان عزت أبو عوف

وكشف الفنان عزت أبو عوف في لقاء تليفزيوني عن مغامرات حدثت في فيلا شيكوريل، مشيرا إلى أن روح مورينيو شيكوريل كانت تسكن الفيلا، موضحا: "كان يظهر من حين لآخر ويذهب بأمان ودون أذى لأي شخص".

وروت شقيقته الفنانة الراحلة مها أبو عوف، قصة مخيفة حول منزل عائلتها الذى سكنته الأشباح بعدما اشترى والدها فيلا "سيلفاتور شيكوريل" صاحب محال شيكوريل، من الحكومة بعد عرضها للبيع بعد مقتل صاحبها وابنه وزوجته.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامى الراحل "وائل الإبراشى" ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم" : "كنا نسمع أصوات غريبة فيها، وكأن شخصا يتحرك ويقيم معنا في المنزل، وفى أحد الأيام سافر والدى للخارج، وطلب من والدتى أن تطلب من شقيقها البقاء معنا لحين عودته".

وتابعت: "خالى كان يبلغ 24 عاما في ذلك الوقت، وكان بيذاكر في مكتب والدى، وأثناء ذلك شاهد شخصا يحمل في يده فانوسا، ومن رهبة الموقف شعره تحول للون الأبيض".

واختتمت "أبو عوف" حديثها قائلة: "الفيلا كان يسكنها شبح، وكان الموجودون بها يروه، أثناء دخوله في الحائط، وكل من عاش في الفيلا، شاهد الشبح، وكان يقوم ببعض الأشياء الغريبة".

عزت أبو عوف ودخوله مصحة نفسية واصابته بالقلب

وكشف عزت أبو عوف السر وراء دخوله مصحة نفسية ثلاث مرات وإصابته بالقلب قائلا : "زوجتي فطيمة كانت كل دنيتي لاني تعرفت عليها وهي عندها 15 سنة وانا كنت 19.. وهي اللي ابتديت معاها كل حاجة.. وكانت ملاك نزل من السماء.. لانها استحملتني وانا كنت صعب عشرتي لاني كنت مزاجي جدا ومش كل حاجة تسعدني وحاجات صغيرة ممكن تزعلني.. وعمرها ما اشتكت لمدة 37 عام".

وأشار عزت أبو عوف : "فطيمة كانت محور حياتي.. ومكنتش حاطط فى حسابي انها تموت لاني المفروض انا المفروض اروح الأول وكانت صدمة ليا جدا انها ماتت لدرجة اني دخلت مصحة أمراض عصبية ويمكن روحت لمصحتين أو ثلاثة".

وأفاد عزت أبو عوف : "الدكاترة قاموا معايا بالواجب فى الحكاية وكان بيجيلي عدم ثقة بالنفس والحياة والناس وكانت فترة صعبة.. لدرجة أنها أثرت بجسدي كمان.. بعد ماتوفت بثلاثة سنوات لقيت عندي شريان مسدود فى القلب.. وعملت عملية".