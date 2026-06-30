صابر الرباعي يطرح أحدث أعماله الغنائية «طاير»

أطلق النجم العربي صابر الرباعي أحدث أعماله الغنائية بعنوان “طاير”، والتي أصبحت متاحة الآن عبر جميع المنصات الموسيقية الرقمية وقناته الرسمية على “يوتيوب”، في عمل جديد يجمع بين الكلمة الراقية، واللحن المميز، والإنتاج البصري المتقن، ليواصل من خلاله مسيرته الفنية الحافلة بالنجاحات.

أغنية “طاير” كلمات صلاح بلول، وألحان أحمد بركات، وتوزيع موسيقي زاهر ديب، فيما تولّى فادي جيجي عمليتي الميكس والماسترينغ، لتخرج الأغنية بجودة فنية عالية تواكب أحدث معايير الإنتاج الموسيقي.

كواليس كليب صابر الرباعي

أما الفيديو كليب، فقد تم تصويره في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت إدارة المخرج بسام الترك، الذي قدّم رؤية بصرية عصرية تنسجم مع روح الأغنية، وتُبرز الحضور الفني المميز لصابر الرباعي ضمن قالب سينمائي يجمع بين الإحساس والرقي.

ويأتي هذا العمل من إنتاج R&M Production.

ويُذكر أن صابر الرباعي كان قد أطلق قبل نحو أسبوعين أغنيته “تحت الياسمين”، والتي شكّلت أولى إصدارات ألبومه الجديد، وحققت نجاحًا لافتًا متجاوزة خمسة ملايين مشاهدة حتى الآن، كما تصدرت قوائم الترند في تونس وعدد من الدول العربية، ووصلت إلى الترند العالمي لفترة من الوقت.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية فنية تعتمد على إصدار أغنيات الألبوم تباعًا.

ويضم الألبوم المرتقب ثماني أغنيات متنوعة، يقدم من خلالها الرباعي ألوانًا موسيقية مختلفة في تجربة فنية جديدة ينتظرها جمهوره في مختلف أنحاء الوطن العربي.