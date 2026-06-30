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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حقيقة تعرض فضل شاكر لجلطة في القلب l خاص

فضل شاكر
فضل شاكر
أحمد البهى

خرجت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بإصابة الفنان اللبناني فضل شاكر بجلطة في القلب، وارتفاع في ضغط الدم.

ونفى الناقد الفني جمال فياض لصدى البلد تلك الأقاويل، مؤكدًا أن فضل شاكر لم يصب بجلطة في القلب، أو ارتفاع بضغط الدم.

واستكمل اللبناني جمال فياض أن فضل شاكر بخير ولا صحة لما تردد عن تعرضه لأزمة صحية. 

نجل فضل شاكر:

وجه محمد فضل شاكر رسالة مؤثرة إلى الجمهور عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، تحدث خلالها عن الأوضاع الصحية التي يمر بها والده الفنان فضل شاكر، مطالبًا محبيه بدعمه ومساندته خلال هذه المرحلة.

وقال نجل فضل شاكر إن والده يعاني من متاعب صحية منذ سنوات طويلة، مضيفًا: «والدي صحته مش تمام بقاله 13 سنة، وكمان بقاله 9 شهور موقوف، وهو اللي بيدفع الثمن».

وأضاف أن الوقت الحالي يعد من أكثر الفترات التي يحتاج فيها فضل شاكر إلى الدعم، واصفًا إياه بالشخص الطيب، ومعربًا عن أمله في أن تنتهي هذه الأزمة قريبًا وأن يعود مجددًا إلى جمهوره.

واختتم رسالته قائلًا: «بطلب نكون إيد واحدة لأننا صرنا على خواتيم مجرى القضاء للوالد، وده الوقت اللي لازم نكون واقفين معاه... وإن شاء الله يطلع ونشوفكم على المسارح إذا ربنا أراد».

فضل شاكر الفنان فضل شاكر جمال فياض

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