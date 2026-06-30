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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صابرين في ذكرى 30 يونيو: يوم كرامة وانتصار.. وحب الوطن يعطى بلا مقابل

الفنانة صابرين
الفنانة صابرين
علا محمد

احتفلت الفنانة صابرين اليوم، بذكرى ثورة 30 يونيو، من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

وقالت صابرين: "30 يونيو مشاعر حقيقية صادقة خالصة في حبك يا بلدي.. دائماً كنت أطلع على خشبة المسرح في تمثيل رواية أو غناء منذ كان عمري خمس سنوات قبل أن أنطق الحروف في بعض الكلمات صحيحة، أو أثناء تكريم أو حصولي على جائزة ما عن عمل فيه إبداع أو تميز أو أي لقب وهو شعور معنوي عظيم."

وتابعت: "ولكن كان دائماً مصاحباً لشعور مادي أيضاً.. لا يوجد عمل بدون مقابل مادي إلا عملك الوطني الخالي من جميع المكاسب الذاتية.. هذا الشعور أحسست به يوم ٣٠ يونيو لأني امتهنت فيه كل المهن في حب الوطن."

وختمت منشورها قائلة: "٣٠_يونيو هو يوم فخر كرامة انتصار، شكراً الجيش_المصري، شكراً الشرطة_المصرية".

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