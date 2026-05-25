محمد فضل شاكر يُرزق بمولوده الجديد ويختار له اسم فضل

استقبل الفنان محمد فضل شاكر مولوده الجديد الذي سماه اسم "فضل"، وحرص عدد من الأصدقاء والجمهور على تهنئته بهذه المناسبة السعيدة.

ونشر شاكر مقطع فيديو عبر إنستجرام وعلق كاتبا: "الحمد لله على جميل ما أعطى وجميل ما وهب،رزقنا الله بمولودنا.،اللهم أنبته نباتاً حسناً واجعله قرة عين لنا".

و علي الجانب الاخر يستعد الفنان محمد فضل شاكر، لإحياء حفل غنائي العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 13 يونيو المقبل ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل محمد فضل شاكر، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.