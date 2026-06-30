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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انتهاك لحرمة الموتى.. عائلة أم كلثوم تتقدم ببلاغ ضد محمد الصباغ.. خاص

أم كلثوم
أم كلثوم
أحمد إبراهيم

تقدم المحامي ياسر قنطوش، بصفته وكيلا عن جيهان وعمرو الدسوقي، حفيدي كوكب الشرق أم كلثوم، ببلاغ إلى النائب العام ضد الكاتب الصحفي محمد الصباغ، على خلفية منشورات نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاءات وصفها البلاغ بأنها مسيئة لاسم أم كلثوم وتمس سيرتها، إلى جانب اتهامات بنشر شائعات لا تستند إلى أي أدلة.

اتهاك لحرمة الموتى 

وأكد ياسر قنطوش، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: أن البلاغ جاء دفاعا عن أحد أهم الرموز الفنية في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن ما ورد في منشورات الصباغ يمثل إساءة بالغة إلى أم كلثوم وانتهاكا لحرمة الموتى، فضلا عن كونه يتضمن معلومات وادعاءات اعتبرها غير صحيحة وتمس مكانة قامة فنية تحظى بتقدير كبير داخل مصر وخارجها.

وفي السياق نفسه، قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء مسؤولي عدد من الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبرته مخالفات للأكواد والمعايير الإعلامية. ومن بين هذه الحسابات، الحساب المنسوب إلى محمد الصباغ، وذلك على خلفية نشره ادعاءات غير صحيحة بشأن كوكب الشرق أم كلثوم، وفقا لما أعلنته اللجنة.

وكان محمد الصباغ قد أثار حالة واسعة من الجدل بعد نشره سلسلة من المنشورات عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، تضمنت مزاعم تتعلق بالحياة الشخصية لأم كلثوم، إلى جانب حديثه عن علاقتها بعدد من الشخصيات العامة، وادعاءات أخرى أثارت موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون إساءة إلى رمز فني وتاريخي لا تستند إلى وقائع موثقة.

أم كلثوم ياسر قنطوش المحامي ياسر قنطوش الفنانة أم كلثوم محمد الصباغ

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