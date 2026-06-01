الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

انت عيل صغير.. بداية مثيرة في مشوار مجدي الحسيني مع أم كلثوم وعبد الحليم

الحسيني وحليم وام كلثوم
الحسيني وحليم وام كلثوم
محمد بدران

كشفت صفحة الإعلامي الراحل وجدي الحكيم عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن رواية إنسانية وفنية مؤثرة لعازف الأورج مجدي الحسيني، استعاد خلالها أبرز محطات بداياته مع كبار رموز الغناء العربي.

وتضمنت الرواية تفاصيل أول لقاء جمعه بكوكب الشرق أم كلثوم، حيث استقبلته تعليق مفاجئ منها قائلة: “إنت عيل صغير!”، وذلك خلال دخوله أحد الاستوديوهات بدعوة من الموسيقار رياض السنباطي، في بداية رحلته الفنية.

وأوضح مجدي الحسيني أنه رغم شعوره بالانزعاج في البداية، إلا أن طلب السنباطي منه العزف غيّر مجرى الموقف بالكامل، حيث قدم مقطعًا من أغنية “ودارت الأيام”، الأمر الذي لفت انتباه الحضور وحوّل الموقف من استغراب إلى بداية تعاون فني لاحق.

كما استعاد موقفًا آخر في مشواره المبكر مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ خلال مشاركته في تحضيرات موسيقى فيلم “أبي فوق الشجرة”، مشيرًا إلى أنه واجه في البداية تحفظًا من بعض أعضاء الفرقة الماسية بسبب صغر سنه، قبل أن يحظى بثقة ودعم عبد الحليم.

وأضاف أن عبد الحليم حافظ كان له دور محوري في دعمه، حيث سمح له بالمشاركة في البروفات داخل منزله، وفتح له المجال لمناقشة الأفكار الموسيقية، مؤكدًا أنه كان مؤمنًا بضرورة تطوير الموسيقى العربية وعدم الجمود عند شكل واحد.

وأشار إلى موقف لافت خلال رحلة إلى باريس، عندما شاهد أحدث جهاز أورج في معرض موسيقي عالمي، فقرر عبد الحليم العودة وشرائه رغم تكلفته العالية، بل وتنازل عن ساعة ثمينة كان قد اشتراها لإكمال ثمنه، في دلالة على شغفه الكبير بالموسيقى.

واختتم مجدي الحسيني روايته، مؤكدًا أن بداياته الفنية لم تكن سهلة، لكن إيمان عبد الحليم حافظ بموهبته كان نقطة تحول حقيقية، ليصبح لاحقًا أحد أبرز عازفي الأورج في العالم العربي بعد أن كان يُنظر إليه في البداية باعتباره “العيل الصغير”.

عبد الحليم مجدي الحسيني ام كلثوم عازف الاورج

حملة مكبرة
