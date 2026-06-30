الفجيرة تستعد لإطلاق مهرجانها الدولي للمونودراما في مارس 2027

عقدت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما اجتماعها الأول برئاسة سعادة محمد سعيد الضنحاني، رئيس المهرجان، ضمن التحضيرات لإطلاق دورته الجديدة التي تعقد في شهر مارس العام المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما في 27 مارس وتستمر لغاية 2 إبريل 2027، فيما أعلنت اللجنة العليا إطلاق مسابقة العروض المسرحية ومسابقة النصوص العربية للتأليف المسرحي.

ورصدت إدارة المهرجان جوائز مجزية للعروض الثلاثة الأولى المتكاملة، بحيث يحصل العرض الأول على خمسين ألف درهم، والعرض الثاني على ثلاثين ألف درهم، والعرض الثالث على عشرين ألف درهم، فيما سيكافأ أفضل ممثل مسرحي بالدورة بجائزة منفصلة تبلغ خمسين ألف درهم، بحيث تعتبر هذه الجوائز الأضخم دولياً ضمن مسابقات عروض الممثل الواحد.

كما ستقدم جوائز أخرى لمسابقة أفضل النصوص المسرحية، حيث سيتم العمل على تسلم المشاركات ابتداءً من 1 يوليو المقبل وحتى نهاية شهر سبتمبر 2026، ويمكن للمشاركين إرفاق مشاركاتهم عبر الموقع الإلكتروني.