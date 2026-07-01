قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أهانوا زوجي ورفعوا العلم الفلسطيني».. لاعب إسرائيلي يكشف تفاصيل مُرعبة عاشها في فياريال
الحمد لله ملعبناش أمامهم .. «الغندور» يعلّق على تأهل منتخب فرنسا
إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم
إيمان كريم: ثورة 30 يونيو أحدثت تحولًا شاملًا في تمكين ودمج ذوي الإعاقة
خشية المخاطرة بـ محمد صلاح .. حسام حسن يدرس الدفع بـ «هيثم حسن»
تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر .. وهذه قيمة عيار 18 الآن
أول تعليق لـ محمد عبد المنعم بعد الإصابة مع منتخب مصر في مواجهة إيران
أمير هشام يكشف عن صفقتين للأهلي من صفوف المصري البورسعيدي الموسم المقبل
مظلوم .. ميدو يعلّق على أداء عمر مرموش مع المنتخب بكأس العالم
نزيف في المخ| تطورات الحالة الصحية للاعب نادي ملوي بعد إصابته في مباراة ودية.. وتحرك عاجل من محافظ المنيا
ماذا يحدث للجسم عند تناول حفنة من الزبيب يوميًا؟.. دراسة تكشف
الديوك إلى دور الـ 16 بقيادة «مبابي».. فرنسا تطيح بالسويد بثلاثية في المونديال | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مركز إحياء التراث يرمم فيلم " الأرض " لـ يوسف شاهين

فيلم الارض
فيلم الارض
أحمد البهى

 أعاد مركز إحياء التراث السمعي والبصري بمدينة الإنتاج الإعلامي ، ترميم روائع الأفلام القديمة ، التي تمثل كلاسيكيات السينما المصرية ، وإعادتها للحياة مرة أخري ، بأعلي درجات الجودة للصورة ونقاء الصوت ، بعد أن أصابها التلف ، وأصبحت غير صالحة للعرض السينمائي .

وقام المركز مؤخراً من الإنتهاء من ترميم فيلم " الأرض " أحد أهم أيقونات السينما المصرية ، والذي يمثل علامة بارزة في تاريخها وتم إنتاجه سنه 1970 ، للمخرج العالمي  يوسف شاهين عن رواية الكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي ،  وبطولة كوكبة من الفنانين المصريين ومنهم محمود المليجي ، عزت العلايلي ، يحيي شاهين ، توفيق الدقن ، صلاح السعدني ، نجوي إبراهيم ، حمدي أحمد وغيرهم من النجوم .

وقام العاملين بمركز إحياء التراث بالمدينة من المهندسين والفنيين بجهود مضنية خلال عمليات ترميم الفيلم  وتصحيح الالوان ونقل الصورة إلي تقنية 4K  التي تتم بمنتهي الدقة والاحترافية ، بعد أن اصبحت النسخة الاصلية للفيلم متهالكة وغير صالحة للعرض ، وفي هذا الاطار تؤكد مدينة الانتاج الاعلامي أنها لا تألوا جهداً في القيام بدورها في الحفاظ علي الكنوز المصرية من الافلام الروائية القديمة التي تمثل تاريخ السينما المصرية العظيم ، وحفظها للاجيال القادمة ، حيث تولي إدارة المدينة أهمية كبيرة لمركز إحياء التراث بتجهيزه بأحدث الاجهزة العالمية المطبقة في هذا  المجال ، وتزويده بالعناصر البشرية المدربة تدربياً عالياً للوصول إلي أعلي مستوي من  الكفاءة والتميز . 
 

هذا ومن المنتظر أن تعرض النسخة المرممة للفيلم علي شاشة سينما " زاوية " خلال شهر يوليو بالاضافة لعرض فيلم " الناس والنيل " والتي تم ترميمها أيضا بمركز أحياء التراث بالمدينة ، وذلك ضمن الاحتفال بمئوية المخرج يوسف شاهين.  

مركز إحياء التراث السمعي والبصري محمود المليجي فيلم الأرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

مشغولات ذهبية

الدولار يضغط على الذهب .. سعر عيار 21 الآن في مصر

الجزائر

فيفا حسم الجدل.. هل يتم إقصاء الجزائر والنمسا من كأس العالم 2026؟

خبز التموين

سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل

العدادات الكودية

بشرى سارة: أنباء عن قرب حل مشكلة العدادات الكودية

الدواجن

هتشتريها بكام بكره؟.. انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق

عمرو موسى

عمرو موسى : شعبان عبد الرحيم ربما كان سببا في خروجي من وزارة الخارجية

تموين

تحديث بطاقة التموين 2026.. خطوات تحديث البيانات إلكترونيا وشروط استمرار صرف الدعم

ترشيحاتنا

أرشيفية

العراق يجدد رفضه للتصعيد: لا للهجمات على دول الخليج ولا لتوسيع الحرب مع إيران

السعودية

وزارة الحج السعودية: مغادرة آخر دفعة من ضيوف الرحمن لموسم حج 1447هـ

المدفوعات والعملات المشفرة

عمالقة المدفوعات والعملات المشفرة يطلقون عملة مستقرة مشتركة

بالصور

أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري .. طريقة آمنة لتناولها بدون ارتفاع السكر

أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري
أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري
أفضل فواكه الصيف لمرضى السكري

ماذا يحدث للجسم عند تناول حفنة من الزبيب يوميًا؟.. دراسة تكشف

فوائد تناول الزبيب لصحة القلب والمعدة
فوائد تناول الزبيب لصحة القلب والمعدة
فوائد تناول الزبيب لصحة القلب والمعدة

7 خطوات لنوم هادئ خلال موجة الحر .. حيل بسيطة للتغلب على الأرق

حيل بسيطة للتغلب على الأرق أثناء النوم خلال الحر
حيل بسيطة للتغلب على الأرق أثناء النوم خلال الحر
حيل بسيطة للتغلب على الأرق أثناء النوم خلال الحر

هاندا أرتشيل تتألق بفستان أبيض ساحر ومجوهرات فاخرة.. إطلالة راقية تخطف الأنظار

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

أبو

“تعالى وانا اقولك” .. "أبو" يغني للاعبي المنتخب

الشهيد عميد أح أحمد الجعفري

أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد