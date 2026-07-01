مركز إحياء التراث يرمم فيلم " الأرض " لـ يوسف شاهين

أعاد مركز إحياء التراث السمعي والبصري بمدينة الإنتاج الإعلامي ، ترميم روائع الأفلام القديمة ، التي تمثل كلاسيكيات السينما المصرية ، وإعادتها للحياة مرة أخري ، بأعلي درجات الجودة للصورة ونقاء الصوت ، بعد أن أصابها التلف ، وأصبحت غير صالحة للعرض السينمائي .

وقام المركز مؤخراً من الإنتهاء من ترميم فيلم " الأرض " أحد أهم أيقونات السينما المصرية ، والذي يمثل علامة بارزة في تاريخها وتم إنتاجه سنه 1970 ، للمخرج العالمي يوسف شاهين عن رواية الكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي ، وبطولة كوكبة من الفنانين المصريين ومنهم محمود المليجي ، عزت العلايلي ، يحيي شاهين ، توفيق الدقن ، صلاح السعدني ، نجوي إبراهيم ، حمدي أحمد وغيرهم من النجوم .

وقام العاملين بمركز إحياء التراث بالمدينة من المهندسين والفنيين بجهود مضنية خلال عمليات ترميم الفيلم وتصحيح الالوان ونقل الصورة إلي تقنية 4K التي تتم بمنتهي الدقة والاحترافية ، بعد أن اصبحت النسخة الاصلية للفيلم متهالكة وغير صالحة للعرض ، وفي هذا الاطار تؤكد مدينة الانتاج الاعلامي أنها لا تألوا جهداً في القيام بدورها في الحفاظ علي الكنوز المصرية من الافلام الروائية القديمة التي تمثل تاريخ السينما المصرية العظيم ، وحفظها للاجيال القادمة ، حيث تولي إدارة المدينة أهمية كبيرة لمركز إحياء التراث بتجهيزه بأحدث الاجهزة العالمية المطبقة في هذا المجال ، وتزويده بالعناصر البشرية المدربة تدربياً عالياً للوصول إلي أعلي مستوي من الكفاءة والتميز .



هذا ومن المنتظر أن تعرض النسخة المرممة للفيلم علي شاشة سينما " زاوية " خلال شهر يوليو بالاضافة لعرض فيلم " الناس والنيل " والتي تم ترميمها أيضا بمركز أحياء التراث بالمدينة ، وذلك ضمن الاحتفال بمئوية المخرج يوسف شاهين.