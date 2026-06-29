أحمد حلمي وأنغام وياسمين عبد العزيز يدعمون هبة مجدي في أزمتها الصحية

حرص نجوم الفن على توجيه الدعم للفنانة هبة مجدي في أزمتها الصحية.

وكتب الفنان أحمد حلمي، تعليقا على خبر مرض هبة مجدي: “ألف سلامة عليكي ان شاء الله هتخفي وتبقي زي الفل اهزمي الداء بثقتك في صاحب الشفاء”.

وكتبت ياسمين عبد العزيز: “الف سلامة عليكي يا حبيبتي ” بينما انغام علقت: “الف سلامة عليكي حبيبتي ربنا يشفيكي ويعافيكي شفاء عاجل يارب”.

وكشفت الفنانة هبة مجدي عن تعرضها لأزمة صحية صعبة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت هبة على صفحتها عبر إنستجرام:

الحمد لله في كل ستر، الحمد لله في كل نعمة ونجاح وفضل.. الحمد لله في أصعب وأشد مرض والحمد لله في أصعب علاج.. ربي إشفي كل مريض يارب.. فإن مع العُسرِ يُسرَ".

كانت هبة مجدي شاركت في مسلسل «نون النسوة» الذي عُرض في النصف الثاني خلال رمضان 2026، المسلسل من تأليف محمد الحناوي، وسيناريو وحوار أحمد صفوت، ويشارك في بطولته مي كساب وندى موسى و ومحمد جمعة.