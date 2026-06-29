سارة بركة: العوضي فنان كبير وجدع ودعمني ووقف بجواري

من خلال حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس علي شاشة قناة الحياة ، استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة سارة بركة، والتي أوضحت أنها أرادت أن تقدم شخصية جميلة من خلال مسلسل علي كلاي.

وأضافت سارة بركة، أنه كانت هناك رسالة أن من يحب أحد يظل بجانبه مهما تأثرت وتغيرت ظروف الحياة، وهي شخصية تقدم الدور المهم للتكافل الاجتماعي ومدي اهمية أن ندعم كل إنسان مهما كانت ظروفه، وأن تقدم شخصية تساعد الناس وتسهم في تأثير ايجابي لهم.

بكاء سارة بركة

وتابعت سارة بركة: كنت مستمتعة وأنا أقدم تلك الشخصية بمسلسل علي كلاي ولكني كنت متخوفة هل سيقبلها الجمهور وسط منافسة مع شخصيات مهمة بالمسلسل مثل النجمة درة وأيضا يارا السكري والتي قدمت شخصية حياة، وكنت أبكي أثناء تقديم الشخصية وبخاصة مشهد الختام لها.

وأضافت: أن أهم شئ في التمثيل أن تكون هناك معايشة ومنها تظهر التلقائية في الاداء وليس انتمي الي اي مدرسة، وأنا مع فكرة البساطة والتلقائية في الاداء، وكان المشهد الذي جمعني مع العوضي ويارا السكري بعد ان عادا الي بعض، والجملة الشهيرة أنا مش زعلان منك ولا منها ولكن في الحقيقة أنا زعلنا من النصيب.

واستطردت أن هناك مشهد آخر وهي ذاهبة له في التمرين وتقول له أنها تحبه، مؤكدة أن العوضي فنان كبير وجدع ودعمها ووقف بجوارها في تقديم الشخصية.

وأوضحت: أن هناك تقارب بين شخصية حياة في المسلسل وشخصيتي الحقيقية واختلاف بسيطة فحياة شخصية حالمة وانا أميل الي العقلانية في بعض المواقف

وأشارت أنها في أول مشهد جمعها بالعوضي وكان مربي دقنه وعايش في الشارع كانت مخضوضة من شكله ولكن مع توالي الأحداث انجذبت إلى شجاعته ونبله وموقفه منها ودعمه لها وقلت جملة وقتها بضرورة مساعدة كل إنسان مشرد.