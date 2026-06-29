سارة بركة: مسلسل علي كلاي كان بوابة مروري إلى الجمهور المصري والعربي

من خلال حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس علي شاشة قناة الحياة ، استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة سارة بركة.

وخلال الحلقة، أكدت الفنانة سارة بركة انها سعيدة بوجودها ببرنامج واحد من الناس، وأسعد بتواجدي مع إعلامي كبير وقامة إعلامية.

وأوضحت عن بدايتها انني من عائلة بسيطة لا علاقة لها بالفن ووالدتي دكتوراة في علم الآثار وتحب الفن وهذا جعل الموضوع ممكن ، وعندما ارادت التمثيل كانت الإجابة لا ووالدي كان يرفض ، ومع الوقت فهمت ان الاهل تكون لديهم احلام للبنت وخوف عليها.

وتابعت وانا كنت شاطرة في الثانوية العامة واردت دخول معهد متخص في الفن والمسرح في عام ٢٠١٨ وكان العالم غريب عليا ، وتيقنت ان هذه المهنة هي علم ودراسة.

وتابعت حلقت شعري زيرو في بدايتي واثناء المعهد ، وشاهدني ة الممثل غسان مسعود اثناء المعهد وانا اقدم دور ونموذج للشباب الضايع اثناء الحرب في سوريا، وكان تحدي بالنسبة لي ودور بعيد كل البعد عن الشكل والجمال وبالفعل حلقت شعري زيرو وانا كنت في المعهد.

واضافت انني في فترة المعهد تعرفت علي أساتذة اصدقاء واستطاعت التعلم والاستفادة منهم وبدأت اشق طريقي في عالم الفن ، وقدمت مسلسل معاوية مع المخرج طارق العريان ومسلسل نظرة حب مع باسل الخياط وقدمت مسلسل العربجي مع باسم ياخور وكنت دائما اريد تقديم شخصيات مختلفة وادوار متنوعة ، ومع تيم حسن قدمت مسلسل تحت سابع أرض وحققت نجاح كبير ووصلني هذا المسلسل اسرع الي الناس.

مسلسل علي كلاي

وعن مسلسل علي كلاي اجابت الموضوع جاء بالصدفة وجاء بعد مسلسل مملكة الحرير مع بيتر ميمي وقررت ان اتي الي مصر واقدم مسلسل يكون قوي وان يكون في شهر رمضان ، وكنت ماضية علي عمل تاني وعرض عليا الدور في مسلسل علي كلاي ووافقت بسبب المخرج وانه إنسان موهوب ومخرج متميز ، وجلست معه وتحدثنا في العمل وكانت هناك كيميا بيننا ، والدور كان مهم جدا ومميز ومكتوب صح مش قصة عدد كبير من الحلقات ولكن مدي تأثيرها.

وايضاً النجم احمد العوضي داعم كبير لي ولباقي فريق العمل ، وشخصية حياة كانت البداية ان اظهر في مصر وبشكل قوي ومؤثر.