لقاء سويدان تدعم هبة مجدي: بتحارب المرض اللعين في صمت منذ شهور

وجهت الفنانة لقاء سويدان رسالة داعمة للفنانة هبة مجدي في أزمتها الصحية.

وكتبت لقاء سويدان عبر حسابها على فيسبوك: “حبيبتي وصديقتي الجميلة والمحترمة هبة مجدي، بتعاني وبتحارب المرض اللعين في صمت بقالها شهور، ورغم ده كانت بتصور ومش عاوزة تقول لحد غير عدد من المقربين، ومع ذلك كانت دايمًا بتسأل عني، بحبك يا هبة، وربنا أكيد بيحبك، وهتعدي باقي العلاج، وهترجعي أقوى من الأول”.

وكشفت الفنانة هبة مجدي عن تعرضها لأزمة صحية صعبة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت هبة على صفحتها عبر إنستجرام:

الحمد لله في كل ستر، الحمد لله في كل نعمة ونجاح وفضل.. الحمد لله في أصعب وأشد مرض والحمد لله في أصعب علاج.. ربي إشفي كل مريض يارب.. فإن مع العُسرِ يُسرَ".

كانت هبة مجدي شاركت في مسلسل «نون النسوة» الذي عُرض في النصف الثاني خلال رمضان 2026، المسلسل من تأليف محمد الحناوي، وسيناريو وحوار أحمد صفوت، ويشارك في بطولته مي كساب وندى موسى و ومحمد جمعة.