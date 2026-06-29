أشرف زكي وأحمد صفوت يقدمان واجب العزاء في المنتج غزال الشال

بدأ منذ قليل عزاء المنتج غزال الشال بمسجد الحامدية الشاذلية، وسط حضور عدد من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء.

وحرص على تقديم واجب العزاء كل من نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، إلى جانب الفنان أحمد صفوت، والفنان منير مكرم.

نقابة المهن السينمائية تنعى المنتج غزال الشال

نعت نقابة المهن السينمائية، المنتج الراحل غزال الشال، الذي وافته المنية فجرا، وينتظر تشييع جنازته ظهر اليوم من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.

وكتبت الصفحة الرسمية لنقابة المهن السينمائية، في نعيها عبر فيسبوك: «نقابة المهن السينمائية تنعي الزميل المنتج الفني/ غزال الشال .. بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

صدق الله العظيم».

وتابع:« ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة #نقابة_المهن_السينمائية الزميل المنتج الفني/ غزال الشال، والد الزميل المخرج/ محمد غزال الشال وشقيق كل من: الزميل المخرج/ مصطفي الشال والمرحوم المخرج محمد الشال، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان».