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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نقابة المهن السينمائية تنعى المنتج الراحل غزال الشال

غزال الشال
غزال الشال

نعت نقابة المهن السينمائية، المنتج الراحل غزال الشال، الذي وافته المنية فجرا، وينتظر تشييع جنازته ظهر اليوم من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر. 

وكتبت الصفحة الرسمية لنقابة المهن السينمائية، في نعيها عبر فيسبوك: «نقابة المهن السينمائية تنعي الزميل المنتج الفني/ غزال الشال .. بسم الله الرحمن الرحيم
((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))
صدق الله العظيم». 

وفاة المنتج غزال الشال 

وتابع:« ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة #نقابة_المهن_السينمائية الزميل المنتج الفني/ غزال الشال، والد الزميل المخرج/ محمد غزال الشال  وشقيق كل من: الزميل المخرج/ مصطفي الشال والمرحوم المخرج محمد الشال، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان». 

واختتمت النقابة: «الجنازة : اليوم الأحد الموافق 28/6/2026 بمسجد الحصري - ٦ أكتوبر بعد صلاه الظهر .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته». 

غزال الشال وفاة المنتج غزال الشال المنتج غزال الشال نقابة المهن السينمائية

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