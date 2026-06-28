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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يارا تحيي حفلًا غنائيًا بمهرجان الحمامات بتونس .. 18 يوليو

بوستر حفل يارا
بوستر حفل يارا
سعيد فراج

تستعد الفنانة اللبنانية يارا، لإحياء حفل غنائي في مهرجان الحمامات بتونس، يوم 18 يوليو المقبل. 

وروجت يارا، لحفلها في مهرجان الحمامات بتونس، إذ نشرت بوستر الحفل عبر صفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا. 

بوستر حفل يارا

أحدث أعمال يارا

في شهر سبتمبر 2025، طرحت الفنانة اللبنانيّة يارا، ألبومها الذي يحمل اسم "تغيير الفصول"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

ويضمّ ألبوم «تغيير الفصول» لـ يارا، 12 أغنية، منها 9 باللهجة اللبنانيّة و3 باللّهجة المصريّة، تتنوع بين الرومانسيّة الكلاسيكيّة والإيقاعيّة الحيويّة.

أغاني يارا

من جهة أخرى، طرحت المطربة اللبنانية يارا أغنية جديدة "عايش فيي" عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.

كانت المطربة يارا طرحت أغنيتها الجديدة "أنا رحت منك" باللهجة المصرية، وهو العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة مرتفعة فور طرحه للجمهور.

وتعاونت يارا في هذا العمل الاستثنائي مع كلمات الشاعر الراحل حسين السيد، وألحان الموسيقار الدكتور طلال ، وتوزيع زيد نديم ، وإشراف خالد أبو منذر ، ليكون الجمهور العربي على موعد مع عمل موسيقي فريد ، يستمتع خلاله بوجبة راقية من جمال الأداء وروعة الكلمات ورقة النغم.

المطربة يارا أعربت عن سعادتها بتقديم أغنية "أنا رحت منك"، مؤكدة شعورها بالفخر بهذا العمل الذي كتبه الشاعر المبدع حسين السيد، ولحنه الموسيقار طلال.

كما أعربت عن أملها بتكرار تجربة تقديم أعمال موسيقية طربية في المستقبل، لحرصها الدائم على تقديم فن طربي متميز، يعكس عشقها للفن الذي تعتبره الحياة بالنسبة لها.

المطربة اللبنانية يارا

يارا اسمها الحقيقي "كارلا نزيه البرقاشي" وهي لبنانية الأصل، لأسرة من أب يدعى نزيه وأم تدعي رولا ، ولها وأخت تكبرها وأخ اسمه ملحم .

يارا من منطقة تسمى دير الأحمر في البقاع، وقد بدأت يارا مشوارها الفني بمساعدة من طارق أبو جودة الذي قدمها للجمهور، واختار لها اسمها الفني (يارا)، وقد ظهرت في برنامج العراب مع طارق أبو جودة.

وفي سنة 1998 اشتركت في برنامج كأس النجوم على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال بإسمها الحقيقي كارلا، وفازت بالكأس.

يارا أغاني يارا أعمال يارا الفنانة اللبنانية يارا

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