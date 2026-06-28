أمسية وطنية على المسرح الكبير بدار الأوبرا احتفالًا بذكرى 30 يونيو

تحت رعاية وزارة الثقافة، تنظم دار الأوبرا المصرية مساء الثلاثاء 30 يونيو 2026، أمسية فنية وطنية على المسرح الكبير، تحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى.

ويقود الحفل المايسترو مصطفى حلمي، حيث تقدم الفرقة باقة من أشهر الأغنيات والأعمال الوطنية التي ارتبطت بوجدان المصريين، في ليلة تحتفي بالموسيقى والطرب الأصيل، وتجسد روح الانتماء والاعتزاز بالوطن.

ويشارك في إحياء الحفل نخبة من نجوم الفرقة، من بينهم إيناس عز الدين، مي حسن، هند النحاس، أحمد عصام، أحمد سعيد، محمد طارق، وأحمد عفت، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويأتي هذا الحفل ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، تأكيدًا على دور الفن في ترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية، وإبراز أهمية الموسيقى والغناء في التعبير عن المشاعر الوطنية وتعزيز الوعي الثقافي.

كما يتضمن البرنامج مختارات من الأغنيات الوطنية المرتبطة بالمناسبات القومية، إلى جانب عدد من أعمال كبار نجوم الطرب، في أمسية فنية تعكس روح الثورة وتاريخ مصر الحديث.