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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد العوضي .. 3 أفلام دفعة واحدة فى شهر يوليو

فيلم شمشون ودليلة
فيلم شمشون ودليلة
أحمد إبراهيم

تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال دفعة جديدة من الأفلام مع بداية شهر يوليو، حيث ينضم ثلاثة أعمال جديدة إلى موسم صيف 2026، تجمع بين الأكشن والكوميديا والرومانسية، فى محاولة لجذب الجمهور وتحقيق انطلاقة قوية خلال الموسم.

فيلم شمشون ودليلة 

ويأتى فى مقدمة هذه الأفلام «شمشون ودليلة»، المقرر طرحه يوم 8 يوليو، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم، فى مقدمتهم أحمد العوضى، ومي عمر، وخالد الصاوى، وخالد سرحان، وعصام السقا، ومحمد ثروت، وانتصار، ومحمود البزاوى، وريتال عبد العزيز، وأحمد عصام السيد. الفيلم من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد، وتدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة حول فتاة تعمل داخل ملهى ليلى يرتاده الأثرياء، تستغل ذكاءها وجاذبيتها للإيقاع بضحاياها وسرقتهم، قبل أن تتطور الأحداث فى سلسلة من المفاجآت والصراعات التى تقلب مجرى القصة.

فيلم ابن مين فيهم 

وفى اليوم التالى، 9 يوليو، تستقبل دور العرض فيلم «ابن مين فيهم؟»، الذى يجمع ليلى علوى وبيومى فؤاد فى خامس تعاون سينمائى بينهما، ويشاركهما البطولة عدد من الفنانين. وينتمى الفيلم إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، إذ تدور أحداثه حول مفاجأة غير متوقعة تغير حياة أبطاله بالكامل، لتبدأ بعدها سلسلة من المواقف الكوميدية والمفارقات التى تقود الأحداث فى أجواء خفيفة ومسلية.

فيلم ريد فلاج

كما يشهد شهر يوليو طرح فيلم «ريد فلاج»، الذى يراهن على الكوميديا الرومانسية، من خلال تناول فكرة "الريد فلاج" أو العلامات التحذيرية التى قد تظهر فى بداية العلاقات العاطفية، وما تسببه من مواقف طريفة ومفاجآت غير متوقعة. ويعتمد الفيلم على مجموعة من النجوم الشباب، فى محاولة لتقديم عمل يخاطب الجمهور الأصغر سنا، ويواكب طبيعة العلاقات الحديثة وقضاياها.

أحمد العوضي فيلم شمشون ودليلة فيلم ابن مين فيهم ليلى علوي فيلم ريد فلاج

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