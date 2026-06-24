العوضي يروّج لفيلم «شمشون ودليلة».. تعرف موعد العرض بالسينمات

روّج الفنان أحمد العوضي لفيلمه السينمائي الجديد “شمشون ودليلة”، وذلك عبر نشر البوستر الرسمي للعمل؛ تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.



وشارك العوضي، جمهوره، البوستر، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، معلقًا: “شمشون ودليلة.. 8 يوليو بجميع سينمات مصر”، في إشارة إلى موعد عرض الفيلم المنتظر.



ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، إلى جانب أحمد العوضي ومي عمر، من بينهم: ريهام عبد العزيز، عصام السقا، أحمد عصام السيد، خالد سرحان، محمود البزاوي، انتصار، خالد الصاوي، ومحمد ثروت.



الفيلم من تأليف كل من محمود حمدان، وأمجد الشرقاوي، وشادي محسن، وإخراج رؤوف السيد، بينما يتولى إنتاجه أحمد السبكي.



وتدور أحداث “شمشون ودليلة” في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يتناول قصة شابة تعمل داخل ملهى ليلي يرتاده عدد من الأثرياء، وتعتمد على جمالها وذكائها للإيقاع برواد المكان، مستغلة ذلك في تنفيذ عمليات سرقة بشكل سري.