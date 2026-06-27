أحمد عيد يحتفل بتأهل مصر إلى دور الـ32 ويسخر من احتفال لاعب إيران بالهدف الملغى

احتفل الفنان أحمد عيد بتأهل منتخب مصر لدور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك من داخل مدرجات الاستاد الذى استضاف مباراة منتخب مصر وإيران فى الولايات المتحدة الأمريكية، ساخرًا من احتفال اللاعب الإيرانى بالهدف الذى تم اعتباره «تسلل» فى نهاية المباراة.

ونشر عيد صورة وهو يرتدى نظارة سوداء عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»؛ معلقًا: «إيه رأيكم فى النظارة الجديدة».

تفاعل معه الجمهور: «إحنا كده بقينا على مستوى البطولة أنا شايف نشترى چواكت جلد»، «النظارة طلعت ترند»، «دى صنع فى إيران»، «ناقصها چاكيت جلد»، «أحلى من لبس النضارة».

يذكر أن منتخب مصر كان قد حسم تأهله إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم 2026، محتلاً المركز الثالث فى مجموعته، بعد تعادله مع نظيره الإيرانى بنتيجة 1-1، فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب «لومن فيلد» بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.