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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجوم الفن يحتفلون بتأهل المنتخب المصري لدور الـ 32

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد إبراهيم

حرص عدد كبير من النجوم على الاحتفال بتأهل المنتخب المصري الى دور الـ 32 بكأس العالم الحالية المقامة فى أمريكا وكندا والمكسيك، حيث اختلفت الاحتفالات من نجم الى أخر وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

رانيا فريد شوقي  

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تأهل تاريخي للفراعنة إلى دور الـ 32 بكأس العالم! الحمدلله بأعصاب مشدودة، تعادل منتخب مصر مع إيران 1-1 ليخطف بطاقة العبور التاريخية.. تقدم محمود صابر مبكراً في الدقيقة 5، وتألق مصطفى شوبير بالتصدي لركلة جزاء حرجة، قبل أن تعادل إيران النتيجة مصر في دور الـ 32 لمواجهة أستراليا.. مبروك للمنتخب!".

رضوى الشربيني 

بينما كتبت رضوى الشربيني عبر حسابها على انستجرام: “لا أنا هفضل نايمة كل ماتش أنا كل ما أنام واصحى ألاقي مصر كسبت.. مبروك علينا التأهل يا مصريين”.

عمرو محمود ياسين

وأما السيناريست عمرو محمود ياسين نشر مقطع فيديو من مسلسل الكرتون The Simpsons، والذي تنبأ بتعادل منتخب مصر مع إيران، ووقوع عدد كبير من الإصابات خلال المباراة، وهو ما حدث بالفعل خلال اللقاء.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه على فيسبوك: "طبعا انا شفت الفيديو ده  قبل الماتش وعملت له save عشان اشوف بعد الماتش هيبقي  في ايه النتيجة طلعت صح و فعلا الماتش كله إصابات".

رامز جلال 

بينما الفنان رامز جلال احتفل بشكل مختلف بصورة مع قرد وعلق قائلا : “ألف مبروك يا رجالة التأهل شرفتونا ورفعتوا رأسنا ربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

حكيم 

وأما الفنان حكيم قرر أن يحتفل بطريقة مختلفة أيضا حيث طرح أغنيته الجديدة "نص ملعب قلبي"، وذلك بعد صعود المنتخب المصري إلى دور الـ32، بعد تعادله الإيجابي مع منتخب إيران.

كريم عبد العزيز 

وكتب كريم عبد العزيز عبر حسابه على انستجرام: “حدث تاريخي مليون مبروك يا أبطال مصر اول مرة في تاريخ مصر شرفتوا بلدكم وشرفتونا شكرا العميد تحيا مصر”.

محمد فراج وبسنت شوقي 

وشارك الفنان محمد فراج، صورا تجمعه بزوجته بسنت شوقي من مدرجات مباراة منتخب مصر أمام إيران ضمن منافسات الجولة الاخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وخطفا فراج وبسنت شوقي الأنظار عبر حسابهم الرسمي على انستجرام، بتشجيع المنتخب والاحتفال بالصعود لدور 32.

ليلى علوي 

وكتبت ليلى علوي عبر حسابها على انستجرام: “مصر دايما بتعرف تفرحنا مبروك لمنتخبنا الوطني الغالي التأهل الفرحة كبيرة لكل بيت مصري وعربي فخر جديد نضيفه لرحلة طويلة من الحلم والاصرار فرحتونا واسعدتونا ورفعتوا رأسنا”.

محمد رمضان 

وشارك محمد رمضان صورة عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، أثناء متابعته مباراة منتخب مصر وإيران، وعلق: “مبروك لمصر”.

أحمد عبد الوهاب 

وأما أحمد عبدالوهاب نشر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو من أحد مشاهده في مسلسل «ورد على فل وياسمين»، مازحًا بشأن طريقة تعامل المدير الفني حسام حسن مع لاعبي المنتخب، في إشارة ساخرة إلى حرصه على الحفاظ على تركيزهم ومستواهم الفني، وهو ما أثار تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين.

صلاح عبد الله 

بينما نشر صلاح عبد الله عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" منشوراً قال فيه: صباح النصر يامصر، اتأهلنا بإنجاز غير مسبوق، وطلعنا التاني بفارق الأهداف، الحمد لله ويارب إصابة صلاح تكون خفيفة وإصابة فتوح وبقية الإصابات".

رانيا فريد شوقي رضوى الشربيني عمرو محمود ياسين رامز جلال حكيم كريم عبد العزيز ليلى علوي

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