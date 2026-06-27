جمعية الفيلم تعرض «صوت هند رجب» بسينما الهناجر اليوم

تنظم جمعية الفيلم، مساء اليوم السبت، عرضا خاصا لفيلم «صوت هند رجب» للمخرجة كوثر بن هنية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعالياتها السينمائية إلى تقديم أعمال تناقش قضايا إنسانية معاصرة.

فيلم صوت هند رجب

تدور أحداث الفيلم في 29 يناير 2024، تلقى متطوعو الهلال الأحمر اتصالاً طارئًا. طفلة في السادسة من عمرها عالقة في سيارة تحت نيران الاحتلال في غزة، تتوسل لإنقاذها. وبينما كانوا يحاولون إبقاءها على الخط، بذلوا قصارى جهدهم لإحضار سيارة إسعاف إليها. كان اسمها هند رجب.

أبطال فيلم صوت هند رجب



دخل في الإنتاج التنفيذي للفيلم عدد كبير من الأسماء المهمة في صناعة السينما العالمية منهم براد بيت، وخواكين فينيكس، وروني مارا، والمخرجين ألفونسو كوارون، وجوناثان جليزر. كما يشارك ديدي غاردنر، وجيريمي كلاينر من شركة الإنتاج "بلان بي" التابعة لبراد بيت كمساعدو إنتاج.

ومن بين الشخصيات العامة البارزة الأخرى التي انضمت إلى المشروع كمنتجين منفذين، الصحفية المنتجة جيميما خان، ورجل الأعمال الكندي والمؤسس السابق لشركة "ليونزجيت" فرانك جيسترا، ومصممة المجوهرات والشخصية الاجتماعية البارزة سابين غيتي.



الفيلم من كتابة وإخراج كوثر بن هنية وهو إنتاج تونسي فرنسي مشترك لكل من نديم شيخ روحه لشركة Tanit Films و Mime Films وأوديسا راي لشركة RaeFilm Studios، وجيمس ويسلون لشركة Jw Films Production.