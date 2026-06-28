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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صديق العائلة يعيد مصطفى قمر إلى السينما

مصطفى قمر
مصطفى قمر

يعود الفنان مصطفى قمر الى السينما مجددا بعد “أولاد حريم كريم” الذى عرض منذ عدة سنوات. 

وتقوم حاليا المؤلفة زينب عزيز بكتابة السيناريو الذى من المقرر ان يقوم بإخراجه على ادريس وبعدها يقوم باختيار باقى أبطال الفيلم الذى يحمل اسم “صديق العائلة”. 

مصطفى قمر يكشف تفاصيل أغانيه 

من ناحية أخرى استضافت المذيعة جيهان عبد الله عبر برنامج «أجمد 7» على «نجوم إف إم»، السوبر ستار مصطفى قمر، للحديث عن أحدث أعماله الفنية، وذلك بالتزامن مع طرح ألبومه الجديد «قمر قمرين»، وتحدث  عن أغنية «أنا»، قائلًا: “الأغنية رائعة، وعندما فكرنا في تصويرها على طريقة الفيديو كليب، قررنا تقديم فكرة مختلفة ومفاجئة للجمهور، حتى لا يكون الكليب تقليديًا، فظهرت فيه بشكل هيكل عظمي، وأسعدتني كثيرًا تعليقات الجمهور، خاصة عندما قالوا: «مصطفى بتاع الحاجات دي»، لأن هذا النوع من ردود الفعل يؤكد نجاح الفكرة”.

وأضاف: “جميع هذه الأغاني ضمن ألبوم «قمر قمرين»، وقد طرحنا حتى الآن 7 أغنيات، بينما سيتم إصدار 5 أغنيات أخرى تباعًا. وسبق أن أعلنت أنني سأقدم 25 أغنية على ألبومين؛ الأول خاص بالصيف، أما الثاني فسيصدر خلال الشتاء بعنوان «فوق القمر»، ويضم أغنية من ألحان الراحل محمد رحيم”.

وتطرق مصطفى قمر للحديث عن المنتخب المصري، قائلًا: “منتخب مصر يضم رجالًا، والكابتن حسام حسن يقدم عملًا رائعًا، ويقود الفريق بقلبه وحماسه، وليس بالخطط والتشكيلات فقط”.

وكشف عن أعماله المقبلة، قائلًا: “لدي دويتو جديد مع الفنانة جنات سيطرح قريبًا، وهي صاحبة صوت رائع، كما لا أمانع تقديم دويتوهات مع عدد من نجوم الجيل الجديد، مثل مروان موسى ومروان بابلو، بروح موسيقى الراب الخاصة بهم. ولدي أيضًا أغنية بعنوان «ضجة»، تم تصويرها في كينيا”.

مصطفى قمر والسينما

وعن مشروعاته السينمائية، قال: “أستعد لفيلمين جديدين، الأول بعنوان «صديق العائلة»، وهو فيلم لايت كوميدي من إخراج علي إدريس، وسيناريو وحوار زينب عزيز، ويتميز بأنه عمل راقٍ يناسب جميع أفراد الأسرة، وننتظر بدء التصوير قريبًا”.

واختتم: “ما يهمني هو أن يقول الجمهور بعد رحيلي إن مصطفى قمر قدم فنًا محترمًا ومنحنا مشاعر جميلة. لا يشغلني جمع الأموال أو زيادة رصيدي في البنك، ولن أتنازل يومًا عن تقديم عمل يحافظ على صورتي الفنية واحترامي أمام جمهوري”.

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