مستنيكم .. تامر حسني: أعشق المغرب .. ورسالة مؤثرة قبل حفل موازين | شاهد

شارك الفنان تامر حسني صورًا من المؤتمر الصحفي الذي أُقيم على هامش إحيائه حفل ختام فعاليات مهرجان موازين في المغرب، وسط حضور إعلامي كبير، وذلك عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام".

وظهر تامر حسني في الصور وهو يتحدث عن مشاركته في المهرجان، كما ظهر وهو يلتقط العديد من الصور التذكارية مع جمهوره ومحبيه، ومن بينهم عدد من ذوي الهمم.

وعلق تامر حسني على الصور قائلًا: "أجواء المؤتمر الصحفي قبل إحيائي حفل ختام مهرجان موازين العالمي بالمغرب. كل الشكر للصحافة المغربية، والإعلام المغربي، والتنظيم الراقي. شكرًا على حسن وكرم استضافتكم لي كفنان مصري وعربي يعشق المغرب. معادنا بعد شوية.. مستنيكم".

أعمال تامر حسني

ويحضّر الفنان تامر حسني لعمل سينمائي جديد وآخر تليفزيوني حيث يعود بعد غياب 7 سنوات منذ آخر أعماله فرق توقيت.