قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقيمة 343 مليون يورو.. أوروبا وأوكرانيا يطلقان برامج لتعزيز التقنيات «مزدوجة الاستخدام»
زلزال 5 ريختر يضرب طاجيكستان
أحمد موسى: مفيش في كأس العالم مجموعة سهلة .. ده إيطاليا مراحتش المونديال
غير الليمون والعسل .. أكلات لن تخطر ببالك تقوي المناعة
أحمد موسى يدافع عن حسام حسن ويرد على المشككين
فرحا بتأهل الفراعنة التاريخي في المونديال .. أحمد موسى يظهر بـ تيشيرت منتخب مصر على الهواء
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء حارة رطبة نهارًا معتدلة ليلًا
بعد إغلاقه منذ زلزال 1992 | الأزهر يوافق على إحلال وتجديد مسجد الإمام الليث بن سعد .. صور
أحمد موسى: لاعبو منتخب مصر رجالة ونرى النسخة الأفضل للفراعنة في مشاركات كأس العالم
أحمد موسى: الغوغاء طلعوا وعملوا حملة قبل مباراة مصر وإيران ومفيش حاجة حصلت
كريم خالد عبد العزيز يكتب: شارع الفن.. لوحة حضارية تزين الجمهورية الجديدة
باسم ياخور يقود أمسية قادة الإنسانية في دبي.. وتكريم نجوم الفن وصناع الأثر من مختلف أنحاء العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اليوم .. تامر حسني يختتم حفلات مهرجان موازين في دورته الـ21

تامر حسني
تامر حسني
تقى الجيزاوي

يحيي الفنان تامر حسنى   مساء اليوم السبت، الحفل الختامي للدورة الـ21 من مهرجان موازين، وذلك على خشبة منصة الهضبة ، حيث يقدم باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا.

أعمال تامر حسني

ويحضّر الفنان تامر حسني لعمل سينمائي جديد وآخر تليفزيوني حيث يعود بعد غياب 7 سنوات منذ آخر أعماله فرق توقيت.

وكشفت تامر حسني عن هذه المفاجأة من خلال تصريحات تلفزيونية له، مؤكدا أنه يستعد لعرض مسلسل جديد بعد غياب عن الدراما 7 سنوات، بالإضافة إلى كتابة فيلم يعرض قريبًا في السينمات. 

وقال تامر حسني في تصريحات تليفزيونية: “فيه فيلم بيتكتب ومسلسل جديد، لسه في مرحلة التحضير، إن شاء الله يعجب الجمهور”.

ألبوم تامر حسني

وطرح تامر حسني ألبومه الغنائي الذي يحمل اسم لينا ميعاد، فى الموسم الصيفي الماضي  2025. 

يضم الألبوم 15 أغنية متنوعة، شارك تامر في كتابة وتلحين عدد منها، إلى جانب تعاون مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

أما عن قائمة أغاني الألبوم وهي الأنوثة الطاغية ، يا حب، حبك لو غلطة ،خلونا نشوفكم تاني، لينا ميعاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان ، الذوق العالي (ديو مع محمد منير) ، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي،  ملكة جمال الكون.

أغاني تامر حسني

يذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.

مهرجان موازين في دورته الـ21

ويشهد مهرجان موازين هذا العام مشاركة عدد كبير من النجوم العرب والعالميين، منهم حسن شاكوش وسعد الصغير وميادة الحناوي  وأسماء لمنور وسناء مرحتي ونعمان لحلو، وفرق موسيقية ومطربين من مختلف الدول مثل Major Lazer، وريما، وتامر حسني، وتيستو، وغيرهم من المشاركين خلال أيام المهرجان.

مهرجان موازين 

وشهدت الدورات السابقة من مهرجان موازين نجاحًا واسعًا، حيث استقطب المهرجان جماهير ضخمة من داخل المغرب وخارجه، ليظل واحدًا من أبرز المهرجانات الموسيقية في المنطقة.

أعمال تامر حسني ألبوم تامر حسني أغاني تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

جروبات شاومينج

شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

أسعار البيض

بعد التراجع الأخير.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم فى الأسواق

ترشيحاتنا

10 سنوات شفاء الأورمان.. الملحمة الكاملة لإنشاء مستشفى «شفاء الأورمان» خلال عقد من الزمن

تفاصيل ملحمة إنشاء مستشفى «شفاء الأورمان» خلال عقد من الزمان

توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات المجانية لـ1389 مواطنا في السنطة

حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات المجانية لـ1389 مواطنا في السنطة

وكيل وزارة الصحة بسوهاج

لمدة شهر.. وقف إجراء عمليات الولادة بـ5 مستشفيات خاصة بسوهاج

بالصور

بعد التأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم.. جولة داخل جراج سيارات نجوم منتخب مصر

منتخبي مصر
منتخبي مصر
منتخبي مصر

إنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة

صورة من التوقيع
صورة من التوقيع
صورة من التوقيع

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي نسر الأناضول 2026 بتركيا

صورة من التدريب
صورة من التدريب
صورة من التدريب

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

فيديو

ميرنا الهلباوي

قبل زواجها من أحمد السعدني.. تعرف على أبرز محطات ميرنا الهلباوي

أغنية نص ملعب قلبي

حكيم يطرح نص ملعب.. أغنية جديدة بمفردات مستوحاة من كرة القدم

أرانب أمريكا

قرون سوداء وأشكال غريبة.. ماذا يحدث للأرانب البرية في أمريكا؟

إيبولا

إيبولا في فرنسا.. ماذا نعرف عن الفيروس الأخطر عالمياً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد