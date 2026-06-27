اليوم .. تامر حسني يختتم حفلات مهرجان موازين في دورته الـ21

يحيي الفنان تامر حسنى مساء اليوم السبت، الحفل الختامي للدورة الـ21 من مهرجان موازين، وذلك على خشبة منصة الهضبة ، حيث يقدم باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا.

أعمال تامر حسني

ويحضّر الفنان تامر حسني لعمل سينمائي جديد وآخر تليفزيوني حيث يعود بعد غياب 7 سنوات منذ آخر أعماله فرق توقيت.

وكشفت تامر حسني عن هذه المفاجأة من خلال تصريحات تلفزيونية له، مؤكدا أنه يستعد لعرض مسلسل جديد بعد غياب عن الدراما 7 سنوات، بالإضافة إلى كتابة فيلم يعرض قريبًا في السينمات.

وقال تامر حسني في تصريحات تليفزيونية: “فيه فيلم بيتكتب ومسلسل جديد، لسه في مرحلة التحضير، إن شاء الله يعجب الجمهور”.

ألبوم تامر حسني

وطرح تامر حسني ألبومه الغنائي الذي يحمل اسم لينا ميعاد، فى الموسم الصيفي الماضي 2025.

يضم الألبوم 15 أغنية متنوعة، شارك تامر في كتابة وتلحين عدد منها، إلى جانب تعاون مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

أما عن قائمة أغاني الألبوم وهي الأنوثة الطاغية ، يا حب، حبك لو غلطة ،خلونا نشوفكم تاني، لينا ميعاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان ، الذوق العالي (ديو مع محمد منير) ، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي، ملكة جمال الكون.

أغاني تامر حسني

يذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.

مهرجان موازين في دورته الـ21

ويشهد مهرجان موازين هذا العام مشاركة عدد كبير من النجوم العرب والعالميين، منهم حسن شاكوش وسعد الصغير وميادة الحناوي وأسماء لمنور وسناء مرحتي ونعمان لحلو، وفرق موسيقية ومطربين من مختلف الدول مثل Major Lazer، وريما، وتامر حسني، وتيستو، وغيرهم من المشاركين خلال أيام المهرجان.

مهرجان موازين

وشهدت الدورات السابقة من مهرجان موازين نجاحًا واسعًا، حيث استقطب المهرجان جماهير ضخمة من داخل المغرب وخارجه، ليظل واحدًا من أبرز المهرجانات الموسيقية في المنطقة.