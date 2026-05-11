فن وثقافة

تامر حسني عن نجاح فيلم Michael : أسطورة وكان عندي حق اتأثر بمشواره

علا محمد

اشاد الفنان تامر حسني بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم "Michael"، في دور السينما العالمية، والذي يقدم السيرة الذاتية للفنان الراحل مايكل جاكسون، إذ قفز العمل بإجمالى إيراداته بعد أسبوعين عرض إلى 500 مليون دولار عالميًا.

وشارك تامر حسني مقطع فيديو لتفاعل الجمهور في السينمات عبر خاصية الاستوري عبر حسابه بـ إنستجرام معلقًا: "الراجل توفى من 17 سنة، والسينمات في العالم كله عاملة كده، متخيلين ده أسطورة عاملة إزاي، يعني كان عندي حق اتأثر بمشواره الفني".


حقق فيلم السيرة الذاتية “مايكل جاكسون 
”، الذي يتناول حياة أسطورة الموسيقى مايكل جاكسون، انطلاقة قوية في صالات السينما حول العالم، وسط موجة غير مسبوقة من التفاعل الجماهيري، ليؤكد منذ أيامه الأولى أنه ليس مجرد عمل سينمائي تقليدي، بل تجربة فنية متكاملة أعادت إحياء إرث “ملك البوب” بطريقة مؤثرة.


وشهدت دور العرض في عدد من الدول العربية والعالمية أجواء استثنائية، حيث لم يكتفِ الجمهور بالمشاهدة الصامتة، بل تحولت القاعات إلى مساحات احتفالية تفاعلية، مع تداول واسع لمقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تُظهر الحضور وهم يؤدون رقصات جاكسون الشهيرة في الممرات، في مشهد يعكس مدى ارتباط الأجيال المختلفة بإرثه الفني الخالد.


وفي قلب هذا النجاح، برز اسم الممثل الشاب جعفر جاكسون، الذي جسّد شخصية عمه الراحل ببراعة لفتت الأنظار، حيث أشاد نقاد ومتابعوه بقدرته اللافتة على تقمص التفاصيل الدقيقة، سواء من حيث الحركات الجسدية الأيقونية أو نبرة الصوت، ما منح الشخصية مصداقية عالية وأعاد “روح” جاكسون إلى الشاشة بشكل وصفه البعض بالمذهل.


الفيلم لم يقتصر على استعراض النجاحات الفنية، بل غاص في الجوانب الإنسانية والنفسية لحياة النجم العالمي، مسلطًا الضوء على رحلته منذ بداياته المبكرة مع فرقة The Jackson 5، وصولًا إلى تحوله إلى أحد أعظم الفنانين في تاريخ الموسيقى، بكل ما رافق تلك الرحلة من تحديات وضغوط وصراعات داخلية.
وقد تفاعل عدد من النجوم والمؤثرين مع العمل بشكل واسع، من بينهم ناصر الدوسري ومصعب المالكي، اللذان عبّرا عن إعجابهما الكبير بالفيلم، مؤكدين أن التجربة كانت مؤثرة إلى حد الصدمة الإيجابية، خاصة في طريقة طرح الجوانب النفسية والإنسانية التي عاشها جاكسون خلف الأضواء.


هذا الزخم الجماهيري والنقدي يعكس نجاح الفيلم في تحقيق معادلة صعبة، تجمع بين الإبهار البصري والعمق الدرامي، ليصبح “Michael” أكثر من مجرد فيلم سيرة ذاتية، بل حدثًا فنيًا عالميًا يعيد فتح النقاش حول إرث أحد أبرز رموز الموسيقى في التاريخ.


ومع استمرار العروض وارتفاع الإقبال، يبدو أن الفيلم في طريقه لتحقيق أرقام قياسية جديدة، وسط توقعات بأن يرسخ مكانته كواحد من أهم الأعمال السينمائية التي تناولت حياة فنان في العصر الحديث، ويؤكد مجددًا أن تأثير مايكل جاكسون لا يزال حيًا في وجدان الملايين حول العالم

