فيلم مايكل جاكسون يشعل دور العرض عالميا ويعيد إحياء أسطورة ملك البوب

حقق فيلم السيرة الذاتية “مايكل جاكسون

”، الذي يتناول حياة أسطورة الموسيقى مايكل جاكسون، انطلاقة قوية في صالات السينما حول العالم، وسط موجة غير مسبوقة من التفاعل الجماهيري، ليؤكد منذ أيامه الأولى أنه ليس مجرد عمل سينمائي تقليدي، بل تجربة فنية متكاملة أعادت إحياء إرث “ملك البوب” بطريقة مؤثرة.

وشهدت دور العرض في عدد من الدول العربية والعالمية أجواء استثنائية، حيث لم يكتفِ الجمهور بالمشاهدة الصامتة، بل تحولت القاعات إلى مساحات احتفالية تفاعلية، مع تداول واسع لمقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تُظهر الحضور وهم يؤدون رقصات جاكسون الشهيرة في الممرات، في مشهد يعكس مدى ارتباط الأجيال المختلفة بإرثه الفني الخالد.

وفي قلب هذا النجاح، برز اسم الممثل الشاب جعفر جاكسون، الذي جسّد شخصية عمه الراحل ببراعة لفتت الأنظار، حيث أشاد نقاد ومتابعوه بقدرته اللافتة على تقمص التفاصيل الدقيقة، سواء من حيث الحركات الجسدية الأيقونية أو نبرة الصوت، ما منح الشخصية مصداقية عالية وأعاد “روح” جاكسون إلى الشاشة بشكل وصفه البعض بالمذهل.

الفيلم لم يقتصر على استعراض النجاحات الفنية، بل غاص في الجوانب الإنسانية والنفسية لحياة النجم العالمي، مسلطًا الضوء على رحلته منذ بداياته المبكرة مع فرقة The Jackson 5، وصولًا إلى تحوله إلى أحد أعظم الفنانين في تاريخ الموسيقى، بكل ما رافق تلك الرحلة من تحديات وضغوط وصراعات داخلية.

وقد تفاعل عدد من النجوم والمؤثرين مع العمل بشكل واسع، من بينهم ناصر الدوسري ومصعب المالكي، اللذان عبّرا عن إعجابهما الكبير بالفيلم، مؤكدين أن التجربة كانت مؤثرة إلى حد الصدمة الإيجابية، خاصة في طريقة طرح الجوانب النفسية والإنسانية التي عاشها جاكسون خلف الأضواء.

هذا الزخم الجماهيري والنقدي يعكس نجاح الفيلم في تحقيق معادلة صعبة، تجمع بين الإبهار البصري والعمق الدرامي، ليصبح “Michael” أكثر من مجرد فيلم سيرة ذاتية، بل حدثًا فنيًا عالميًا يعيد فتح النقاش حول إرث أحد أبرز رموز الموسيقى في التاريخ.

ومع استمرار العروض وارتفاع الإقبال، يبدو أن الفيلم في طريقه لتحقيق أرقام قياسية جديدة، وسط توقعات بأن يرسخ مكانته كواحد من أهم الأعمال السينمائية التي تناولت حياة فنان في العصر الحديث، ويؤكد مجددًا أن تأثير مايكل جاكسون لا يزال حيًا في وجدان الملايين حول العالم

.