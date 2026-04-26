فيلم مايكل جاكسون يشعل دور العرض عالميا ويعيد إحياء أسطورة ملك البوب

عراقجي ينقل رسائل مكتوبة حول الخطوط الحمراء في الاتفاق مع واشنطن
متوسط سعر بيع الدولار مقابل الجنيه في مصر
شوط أول سلبي بين ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي
محلل سياسي: تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية حصار مالي وقانوني
ترامب: مطلق النار على حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض شخص مريض نفسيا
أردوغان: حادث مراسلى البيت الأبيض عمل شنيع ضد الديمقراطية وحرية الصحافة
النفقة التزام تضامني بين الأب والجد أبرز مقترحات حزب الوفد لقانون الأحوال الشخصية.. تفاصيل
التعليم: 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر| تفاصيل
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
القومي للبحوث: المخدر A4 حشيش صناعي يضرب المخ مباشرة
موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة بشأن الزيادة السنوية
بدعم إماراتي.. حفل زفاف جماعي لـ300 عريس وعروس في قطاع غزة| صور
إلهام أبو الفتح
فن وثقافة

فيلم مايكل جاكسون يشعل دور العرض عالميًا ويعيد إحياء أسطورة ملك البوب بتفاعل جماهيري لافت
أوركيد سامي

حقق فيلم السيرة الذاتية “مايكل جاكسون 
”، الذي يتناول حياة أسطورة الموسيقى مايكل جاكسون، انطلاقة قوية في صالات السينما حول العالم، وسط موجة غير مسبوقة من التفاعل الجماهيري، ليؤكد منذ أيامه الأولى أنه ليس مجرد عمل سينمائي تقليدي، بل تجربة فنية متكاملة أعادت إحياء إرث “ملك البوب” بطريقة مؤثرة.
وشهدت دور العرض في عدد من الدول العربية والعالمية أجواء استثنائية، حيث لم يكتفِ الجمهور بالمشاهدة الصامتة، بل تحولت القاعات إلى مساحات احتفالية تفاعلية، مع تداول واسع لمقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تُظهر الحضور وهم يؤدون رقصات جاكسون الشهيرة في الممرات، في مشهد يعكس مدى ارتباط الأجيال المختلفة بإرثه الفني الخالد.
وفي قلب هذا النجاح، برز اسم الممثل الشاب جعفر جاكسون، الذي جسّد شخصية عمه الراحل ببراعة لفتت الأنظار، حيث أشاد نقاد ومتابعوه بقدرته اللافتة على تقمص التفاصيل الدقيقة، سواء من حيث الحركات الجسدية الأيقونية أو نبرة الصوت، ما منح الشخصية مصداقية عالية وأعاد “روح” جاكسون إلى الشاشة بشكل وصفه البعض بالمذهل.
الفيلم لم يقتصر على استعراض النجاحات الفنية، بل غاص في الجوانب الإنسانية والنفسية لحياة النجم العالمي، مسلطًا الضوء على رحلته منذ بداياته المبكرة مع فرقة The Jackson 5، وصولًا إلى تحوله إلى أحد أعظم الفنانين في تاريخ الموسيقى، بكل ما رافق تلك الرحلة من تحديات وضغوط وصراعات داخلية.
وقد تفاعل عدد من النجوم والمؤثرين مع العمل بشكل واسع، من بينهم ناصر الدوسري ومصعب المالكي، اللذان عبّرا عن إعجابهما الكبير بالفيلم، مؤكدين أن التجربة كانت مؤثرة إلى حد الصدمة الإيجابية، خاصة في طريقة طرح الجوانب النفسية والإنسانية التي عاشها جاكسون خلف الأضواء.
هذا الزخم الجماهيري والنقدي يعكس نجاح الفيلم في تحقيق معادلة صعبة، تجمع بين الإبهار البصري والعمق الدرامي، ليصبح “Michael” أكثر من مجرد فيلم سيرة ذاتية، بل حدثًا فنيًا عالميًا يعيد فتح النقاش حول إرث أحد أبرز رموز الموسيقى في التاريخ.
ومع استمرار العروض وارتفاع الإقبال، يبدو أن الفيلم في طريقه لتحقيق أرقام قياسية جديدة، وسط توقعات بأن يرسخ مكانته كواحد من أهم الأعمال السينمائية التي تناولت حياة فنان في العصر الحديث، ويؤكد مجددًا أن تأثير مايكل جاكسون لا يزال حيًا في وجدان الملايين حول العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال

72 ساعة راحة متواصلة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

مصادر: الحكومة تعلن إنهاء العمل بقرار غلق المحلات والمطاعم

مرتبات

تبكير صرف مرتبات مايو 2026.. اعرف الموعد الرسمي وجدول القبض والزيادة الجديدة

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات

الدولار

80 قرشا دفعة واحدة.. صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مواعيد غلق المحلات

الحكومة تتراجع عن قرار الغلق المبكر.. مواعيد جديدة للمحال والمطاعم

مجلس الوزراء

رسمياً.. إلغاء قرارات الغلق المبكر والعودة للنظام الطبيعي والتطبيق 28 إبريل

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

دار الإفتاء

هل يُقضى الصيام عن الميت أم تسقط عنه؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم

تكفين الميت

كيف نُخفف عن المحتضرة في لحظاتها الأخيرة؟.. أمينة الفتوى توضح

رئيس أكاديمية الأزهر العالمية

انطلاق دورة تفكيك الفكر المتطرف لـ 19 من أئمة ودعاة باكستان بأكاديمية الأزهر

بالصور

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان جمعية الفيلم بدورته الـ52

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52
حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52
حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52

سيناء أمان 2026.. مسيرة عربية مصرية تؤكد أن مصر وجهة المغامرة الآمنة الأولى بالمنطقة

سيناء أمان 2026
سيناء أمان 2026
سيناء أمان 2026

استخراج بطارية من معدة طفلة 4 سنوات بمنظار بمستشفى أبو كبير

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

زفاف المخرج هاني خليفة والمنتجة رنا حسانين بحضور نجوم الفن

هانى خايفة وزوجته رنا حسانين
هانى خايفة وزوجته رنا حسانين
هانى خايفة وزوجته رنا حسانين

فيديو

سارة سلمان

سارة سلمان تطرح أحدث أغانيها "لاتخسرنى" باللهجة العراقية .. فيديو

شيرين عبد الوهاب

الحضن شوك لـ شيرين عبد الوهاب تكتسح يوتيوب وتتصدر التريند

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد