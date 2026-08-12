الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي ويمنع الصلاة فيه بحجة الأعياد اليهودية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، الحرم الابراهيمي الشريف، ومنعت وصول المصلين إليه بحجة الأعياد اليهودية، كما داهمت وفتشت عددا من المنازل بمحافظة الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الابراهيمي الشريف أمام المصلين والزوار ومنعت الوصول اليه، وذلك لتأمين اقتحامه من قبل المستعمرين بحجة الأعياد اليهودية.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين في مدينة الخليل، وبلدتي الظاهرية والسموع جنوبا، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة طمون وقرية تياسير جنوب وشرق طوباس، بعدد من الدوريات ونشرت وحدات راجلة وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها دون التبليغ عن حالات اعتقال، قبل انسحابها منها، وفقا لمصادر محلية.

كما داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم جمعية خيرية في مدينة نابلس، وسط تفتيش لمقرها الذي أعلنت عن إغلاقه في وقت سابق، بحسب مصادر أمنية.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، شابا من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، عقب مداهمة منزله وفقا لمصادر محلية.

وهدمت قوات الاحتلال، منزلا مكونا من ثلاثة طوابق، في قرية المعصرة جنوب بيت لحم، بحسب مصدر أمني.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال يوليو 80 عملية هدم طالت 165 منشأة، كان من بينها 80 منزلا مأهولا، و8 منازل غير مأهولة، و 63 منشأة زراعية، و 11 مصادر رزق، تركزت في محافظات قلقيلية بـ 34 منشأة والخليل بـ 26 منشأة، و22 في رام الله والبيرة و16 في بيت لحم وغيرها.

فيما شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم بهدم عدد من المنشآت التجارية المقامة على الشارع الواصل بين دوار مرج ابن عامر وقرية عابا حتى مفرق حداد، شرق جنين، وأغلقت الطرق المؤدية إلى الشارع، بالتزامن مع عملية الهدم.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق اغبارية، إن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت أصحاب هذه المنشآت التي يبلغ عددها نحو 40 منشأة بالهدم قبل نحو 10 أيام.

وأضاف أن إغلاق الطرق المؤدية إلى الشارع تزامن مع بدء قوات الاحتلال عملية الهدم، ما أدى إلى عرقلة حركة الفلسطينيين والوصول إلى المنطقة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، ثلاثة فلسطينيين وأجرت تحقيقا ميدانيا مع آخرين خلال حملة مداهمات وتفتيش للمنازل في عدد من بلدات وقرى محافظة جنين، وفقا لمصادر محلية.

من ناحية ثانية، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، ثلاثة فلسطينيين بينهم صحفي من بلدة بيتونيا، ومدينة البيرة، غرب رام الله، بحسب مصادر أمنية.