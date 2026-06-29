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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ماجدة منير لـ«صدى البلد»: «لحظة واحدة» عودتي للمسرح بعد 15 عامًا.. وأحب التمثيل حتى آخر يوم في عمري | حوار

الفنانة ماجدة منير
الفنانة ماجدة منير
تصوير ابرهيم قنديل   -  
أوركيد سامي

تواصل الفنانة القديرة ماجدة منير تألقها على خشبة المسرح من خلال مسرحية «لحظة واحدة»، التي تُعرض حاليًا على مسرح البالون، وسط إشادات واسعة من الجمهور والنقاد. وفي حوار خاص لموقع صدى البلد، كشفت ماجدة منير كواليس العمل، وأسرار الشخصية التي تقدمها، وسبب ارتباطها الكبير بالمسرح، كما تحدثت عن حبها للجمهور ورغبتها في الاستمرار بالتمثيل حتى آخر يوم في حياتها.

س: حدثينا عن كواليس مشاركتك في مسرحية «لحظة واحدة»؟

ج: المسرحية بها العديد من المفاجآت، وأعتقد أن الجمهور سيستمتع بكل تفاصيلها، لأن الأحداث تتطور بشكل غير متوقع، وهناك مفاجأة كبيرة مرتبطة بالشخصية التي تدخل حياتها أثناء الأحداث.

س: ما الشخصية التي تقدمينها خلال المسرحية؟

ج: أجسد شخصية سيدة كبيرة في السن تعمل في المسرح فقط، وتشعر بإحباط شديد بسبب ظروف حياتها، كما تعيش حالة من الوحدة بعد وفاة زوجها، وتُعاني من تراكم الديون عليها، لكن حياتها تتغير تمامًا عندما يدخل عليها ضيف، وهو مفاجأة كبيرة ضمن أحداث المسرحية.

س: هل المسرح أصعب من الدراما والسينما؟

ج: بالتأكيد المسرح أصعب، لأنه يعتمد على المواجهة المباشرة مع الجمهور، لكن بالنسبة لي هو بيتي الأول، فقد عملت على خشبته لسنوات طويلة، وأعشقه بكل تفاصيله.

س: ماذا تمثل لك مسرحية «لحظة واحدة»؟

ج: هذه المسرحية عزيزة جدًا على قلبي، لأنها تمثل عودتي إلى خشبة المسرح بعد غياب استمر أكثر من 15 عامًا، ولذلك أشعر بسعادة كبيرة وأنا ألتقي بالجمهور من جديد.

س: كيف استقبلتِ ردود فعل الجمهور؟

ج: سعيدة جدًا بردود الأفعال، والحمد لله الجمهور استقبل المسرحية بحب كبير، وهذا أكثر شيء يسعد أي فنان.

س: متى بدأتِ علاقتك بالتمثيل؟

ج: التمثيل هو حياتي، بدأت وأنا في العاشرة من عمري، وكنت أمثل في مسرح المدرسة والجامعة، وأخرج لي المخرج الكبير سمير العصفوري، وكانت تلك البدايات سببًا في تعلقي بالفن.

س: من أكثر الأشخاص الذين أثروا في حبك للمسرح؟

ج: أخي المخرج المسرحي الكبير مراد منير كان له تأثير كبير في زيادة حبي للمسرح، والمفارقة الجميلة أن المسرحية الحالية من إخراج ابنه يوسف مراد منير، وهو مخرج موهوب جدًا.

س: هل تقدمين الغناء أيضًا في المسرحية؟

ج: نعم، المسرحية تتضمن فقرات غنائية، وأغني خلالها، وهذا من الأمور التي تميز العمل، كما أن مدتها 50 دقيقة فقط، لذلك إيقاعها سريع ولا يشعر الجمهور بأي ملل.

س: كيف تصفين علاقتك بالجمهور؟

ج: أحب الناس جدًا، وأحب التواصل معهم بشكل مباشر. أنا أسكن في شبرا، ودائمًا أجد الناس يطلبون التصوير معي، وهذا يسعدني كثيرًا، لأن حب الجمهور هو أكبر نعمة لأي فنان، وأنا فخورة بمحبتهم لي.

س: ماذا تتمنين في مشوارك الفني؟

ج: أتمنى أن أظل أمثل حتى آخر يوم في عمري، لأن التمثيل بالنسبة لي ليس مجرد مهنة، بل هو حياتي وشغفي الذي لا أستطيع الابتعاد عنه.


تفاصيل المسرحية
عرض المسرحية بدءا من يوم 26، من الشهر الجاري، ويتولى اخراجها يوسف مراد منير.

وتبلغ أسعار التذاكر، 50 جنيها و 75 جنيها، حيث تعرض المسرحية يوميا، ماعدا الثلاثاء.

الفنانة ماجدة منير اخبار الفن نجوم الفن

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