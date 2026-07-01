«عِشرة العمر بحبك».. شيري عادل تساند هبة مجدي في أزمتها الصحية

حرصت الفنانة شيري عادل، على مساندة الفنانة هبة مجدي بعد تعرضها لأزمة صحية وإصابتها بمرض السرطان.

وكتبت شيري عادل عبر ستوري حسابها على انستجرام: “القمر حبيبة قلبنا كلنا ألف سلامة عليكي يا حبيبتي ربنا يشفيكي ويديكي الصحة وترجعي أحسن من الأول عشرة العمر بحبك”.

وكشفت الفنانة هبة مجدي عن تعرضها لأزمة صحية صعبة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت هبة على صفحتها عبر إنستجرام: «الحمد لله في كل ستر، الحمد لله في كل نعمة ونجاح وفضل.. الحمد لله في أصعب وأشد مرض والحمد لله في أصعب علاج.. ربي إشفي كل مريض يارب.. فإن مع العُسرِ يُسرَ».

كانت هبة مجدي شاركت في مسلسل «نون النسوة» الذي عُرض في النصف الثاني خلال رمضان 2026، المسلسل من تأليف محمد الحناوي، وسيناريو وحوار أحمد صفوت، ويشارك في بطولته مي كساب وندى موسى و ومحمد جمعة.