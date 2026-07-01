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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ هبة مجدي.. ومحمد محسن يُوجّه رسالة للجمهور | فيديوجراف

هبة مجدي
هبة مجدي
منار شعبان

أكد الفنان محمد محسن أن زوجته الفنانة هبة مجدي دخلت المرحلة الأخيرة من رحلة العلاج، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية تشهد تحسنًا واستقرارًا بفضل الله.

تكتم على المرض لأشهر

أوضح محسن أن الأسرة فضّلت التكتم على تفاصيل المرض طوال الأشهر الماضية، والتركيز على رحلة العلاج بعيدًا عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

رسالة شكر للجمهور

ونشر الفنان رسالة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، وجه خلالها الشكر لكل من حرص على الدعاء والمساندة، مطالبًا الجمهور بمواصلة الدعاء حتى تكتمل رحلة الشفاء.

تفاصيل المرض داخل نطاق الأسرة

وأشار إلى أن تفاصيل المرض ظلت محصورة داخل نطاق الأسرة، احترامًا لرغبة هبة مجدي في الحفاظ على خصوصيتها وعدم الكشف عن طبيعة المرض

هبة مجدي محمد محسن مرض

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