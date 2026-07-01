رانيا فريد شوقي تساند هبة مجدي بعد إعلان إصابتها بالسرطان: اللهم اشفها وعافها

وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي رسالة دعم ودعاء للفنانة هبة مجدي، بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان، معربة عن أمنياتها لها بالشفاء العاجل وتجاوز هذه المحنة في أقرب وقت.

ونشرت رانيا فريد شوقي صورة للفنانة هبة مجدي عبر “فيسبوك”، وكتبت: «اللهم يا كاشف الهم، ويا رافع البلاء، اشفِ هبة مجدي وعافِها في بدنها وصحتها. اللهم ردّ عليها عافيتها، واحرسها بعينك التي لا تنام، اللهم اشفِها واشفِ كل مريض يتألم، والبسهم ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين»

وتصدرت الفنانة هبة مجدى مواقع التواصل الاجتماعى ومحركات البحث خلال الايام الماضية، وذلك بعد كشفها عن مرورها بأزمة صحية صعبة وخضوعها لفترة علاج شاقة استمرت لأشهر طويلة، فضلت خلالها الابتعاد عن الأضواء وعدم الإفصاح عن طبيعة المرض الذى تعانى منه.

وأثارت الفنانة هبة مجدى حالة من التعاطف الكبير بعد نشرها صورة لها دون مكياج عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام»، وكتبت: «صباح الرضا والتفاؤل.. الحمد لله فى كل ستر، الحمد لله فى كل نعمة ونجاح وفضل، الحمد لله فى أصعب وأشد مرض، والحمد لله فى أصعب علاج، ربى اشفِ كل مريض يا رب، فإن مع العسر يسرا»، وذلك دون الكشف عن أى تفاصيل لحالتها الصحية.

