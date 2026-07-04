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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر عيار 21 الآن

سعر الذهب
سعر الذهب

ثبتت سعر أشهر أعيرة الذهب في أول تداولات اليوم السبت 4-7-2026، على مستوى الصاغة المصرية.

أخر تحديث لسعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5925 جنيها للشراء و 5860 جنيها للبيع.

الذهب يستقر

وسجل سعر جرام الذهب في أول تداولات صباحية له اليوم، ثباتا من دون تغيير وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية.

سعر الذهب في مصر

تحركات الذهب

وصعد سعر الذهب في تداولات مساء اليوم بمقدار 125 جنيها في المتوسط.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6771 جنيها للشراء و 6697 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6207 جنيها للشراء و6139 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5925 جنيها للشراء و 5860 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5078 جنيها للشراء و 5022 جنيها للبيع.

سعر الذهب في الكويت

سعر الجنيه الذهب

وبلغ الجنيه الذهب 47.4 أألف جنيه للشراء و 46.88 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل أوقية الذهب 4164 دولار للشراء و 4163 دولار للبيع.

سعر الذهب في مصر

اختلاف الأسعار حسب المصنعية

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة هي أسعار الذهب الخام دون إضافة المصنعية أو الدمغة، والتي تختلف من محل صاغة لآخر وفقًا لنوع المشغولات الذهبية والمنطقة الجغرافية.

عوامل تسعير الذهب 

تتحدد أسعار الذهب في السوق المصرية وفق مجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية، باعتباره المؤشر الرئيسي لحركة المعدن النفيس. كما يلعب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه دورًا مهمًا في تحديد الأسعار المحلية، نظرًا لأن الذهب يتم تسعيره عالميًا بالدولار.

وتتأثر الأسعار أيضًا بحجم العرض والطلب داخل السوق، سواء على المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات الذهبية، إضافة إلى قيمة المصنعية والدمغة والضرائب التي تختلف من محل صاغة لآخر ومن محافظة لأخرى، وهو ما يؤدي إلى اختلاف السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.

كما تنعكس التطورات الاقتصادية العالمية، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وحركة الأسواق العالمية، على أسعار الذهب، إلى جانب زيادة الإقبال على المعدن الأصفر في أوقات التوترات والأزمات باعتباره ملاذًا آمنًا، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع أو الانخفاض وفقًا لتغيرات السوق.

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