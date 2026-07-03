صعد 125 جنيها في أسبوع.. سعر الذهب الآن

ارتفع سعر الذهب في مصر مساء اليوم الجمعة 3-7-2026 داخل محلات الصاغة المصرية وذلك لليوم الثاني على التوالي، مرتفعًا بذلك على أساس أسبوعي.

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب 125 جنيها مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الجرام

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 5925 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6771 جنيها للشراء و6697 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6207 جنيها للشراء و6139 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5925 جنيها للشراء و5860 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية 5078 جنيها للشراء و5022 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ الجنيه الذهب 47.4 ألف جنيه للشراء و46.88 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4168 دولارا للشراء و4167 دولارا للبيع.