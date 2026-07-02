سعر الذهب في تعاملات الصاغة السعودية الآن

استقر سعر الذهب في السعودية مساء اليوم الخميس 2-7-2026 علي مستوي الأعيرة الذهبية في المملكة العربية السعودية.

سعر الذهب في السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب استقرارا بمختلف أنواع المشغولات الذهبية من دون تغيير.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 435 ريال سعودي

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 498 ريال سعودي

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 456.5 ريال سعودي

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 435.75 ريال سعودي

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 373.5 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 3485 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب

بلغ أونصة الذهب 15.487 ألف ريال سعودي

سعر أونصة الذهب بالدولار

وصل سعر أونصة الذهب بالدولار 4129 دولار .