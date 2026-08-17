قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقط من فوق صخرة.. مصطفى كامل يكشف تفاصيل إصابته في الساحل الشمالي
مفاجأة.. مجلس الزمالك يتواصل مع جون إدوارد للتراجع عن استقالته
هل مولد النبي كان في شهر ربيع الأول؟.. تعرف على أقوال العلماء
بعد القبض على دجال العطارين بالإسكندرية.. هذه عقوبته طبقا للقانون
مواجهة برشلونة احتفالية.. طاهر محمد طاهر يكشف كواليس معسكر الأهلي
طرابزون سبور يدرس طرح مجموعة منتجات خاصة بمحمد صلاح
روسيا: بريطانيا ستدفع ثمن تزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة
بعد انقطاع الكهرباء عنها.. مدمرة أمريكية تائهة في بحر الصين الجنوبي 4 أيام
إجازة المولد النبوي 2026.. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها إلى الخميس
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. انخفاض طفيف في الحرارة وفرص أمطار خفيفة
مشهد يوجع القلب.. حريق يلتهم منزلًا بالكامل في قلب مزارع المانجو بالفيوم
مصطفى كامل: ما فعله محمد رمضان في الحفل مرفوض.. واعتذر لي شخصيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

جرس إنذار مناخي أخير | هل اقتربت البشرية من نقطة اللاعودة

التغير المناخي
التغير المناخي
اسماء محمد

 أطلق نخبة من العلماء تحذيرات شديدة اللهجة تؤكد أن كوكب الأرض يلفظ أنفاسه الأخيرة أمام  التغير المناخي، وسط مخاوف حقيقية من انهيار الحضارة الإنسانية وانقراض الجنس البشري إذا لم يتم تدارك الموقف فوراً.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن "نقاط تحول عالمية" متعددة باتت تقترب بشكل مرعب من عتبات خطيرة، تنذر بوقوع كارثة وجودية تهدد استمرار البشرية في هذا العالم.

سيناريو "تيتانيك" المتكرر: حين تفقد البشرية السيطرة

شبّه العلماء المأزق الذي تواجهه كوكب الأرض بمأساة السفينة الشهيرة "تيتانيك" حيث صرح البروفيسور الفخري ويل ستيفن، من الجامعة الوطنية الأسترالية، قائلاً: إذا أدركت سفينة تيتانيك أنها في مأزق، وكانت بحاجة إلى مسافة 5 كيلومترات لتغيير مسارها، لكنها لا تبعد سوى 3 كيلومترات عن الجبل الجليدي، فإن مصيرها المحتوم هو الغرق.

ويؤكد ستيفن أن الفجوة تتسع بشكل خطير بين "الوقت اللازم للتدخل المستدام" و"الوقت الفعلي المتبقي"، محذراً من أن سلسلة متتابعة من التحولات البيئية قد جعلت السؤال الجوهري يلوح في الأفق: هل فقدنا السيطرة على الكوكب، وأصبح الانهيار أمراً حتمياً؟

محطات كارثية على حافة الهاوية

تتضمن أخطر المحطات التي توشك الأرض على بلوغها عدة كوارث بيئية مترابطة، أبرزها:

 انهيار غابات الأمازون مما سيؤدي إلى تسريع وتيرة الاحتباس الحراري بشكل جنوني.

 2.الذوبان الكامل للغطاء الجليدي القطبي:والذي سيتسبب في ارتفاع كارثي لمنسوب مياه البحار والمحيطات.

 3.انحسار التربة الصقيعية حيث تشير البيانات إلى أن درجات الحرارة العالمية ترتفع بمعدل يتراوح بين 0.15 و0.20 درجة مئوية كل عقد، مما يهدد بذوبان طبقات "الجليد الدائم" الممتدة على مساحة 18 مليون كيلومتر مربع في نصف الكرة الشمالي، والتي تحتفظ ببقايا وكائنات محتجزة لآلاف السنين.

 تقلص المساحات القابلة للسكن

هذه العوامل المجتمعة، مقترنة بالنمو السكاني الهائل، سترسم مستقبلاً قاتماً يتمثل في:

 تقلص مساحة الأراضي الصالحة لسكن البشر بسبب غرق السواحل.

 تحول مساحات شاسعة من العالم إلى مناطق غير قابلة للعيش بفعل الارتفاع الجنوني لدرجات الحرارة.

موجات نزوح بشرية ضخمة لإنشاء جحافل من "لاجئي المناخ" الباحثين عن مناطق داخلية تؤويهم.

ومع تأكيد العلماء أن البشرية بحاجة إلى 30 عاماً على الأقل لتصحيح المسار، يبقى التساؤل القائم: هل تقف البشرية عاجزة أمام حتمية الانهيار، أم أن الوقت لم يفت بعد لإطلاق طوق النجاة الأخير؟

التغير المناخي الأرض كوكب الارض العلماء تقلص المساحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

التوقيت الصيفي

الساعة تعود 60 دقيقة للخلف.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميا يوم خميس

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: مفيش عجز معلمين..والتعيينات الجديدة تنتظر الموافقات الرسمية

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

اجتماع وزير التربية والتعليم اليوم

رسميا.. التفاصيل النهائية لنظام الدراسة والامتحانات لطلاب البكالوريا والثانوية العامة

جريمة سوهاج

اتصال تسبب في جريمة .. مكالمة من ليبيا أشعلت كارثة سوهاج

محمد رمضان

بعد تهديد مصطفى كامل بسبب حفل الساحل .. تصرف صادم من محمد رمضان

ترشيحاتنا

طلعت

219 مليار جنيه تضع طلعت مصطفى في صدارة السوق العقارية .. المجموعة تحافظ على لقب أكبر مطور في مصر

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: إجراء المقابلات الشخصية لـ746 متقدما لشغل 119 وظيفة قيادية بالمحافظات

وزير الموارد المائية والري

مصر تستضيف الدورة السابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه بالقاهرة

بالصور

مرسيدس C-Class 2027.. تحديثات جديدة وتقنيات مستوحاة من S-Class

مرسيدس C-Class
مرسيدس C-Class
مرسيدس C-Class

رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان.. أسباب لا تتعلق بالفم

رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان
رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان
رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان

أرخص 5 سيارات صينية أوتوماتيك موديل ‏2026‏ في مصر

سيارات صينية
سيارات صينية
سيارات صينية

طريقة عمل بيتزا الحبة الكاملة في المنزل

طريقة عمل بيتزا الحبة الكاملة في المنزل
طريقة عمل بيتزا الحبة الكاملة في المنزل
طريقة عمل بيتزا الحبة الكاملة في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد