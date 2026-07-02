سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال ختام التعاملات المسائية أمس الأربعاء، متأثرة بتراجع سعر الأوقية عالميا، وسجل عيار 21 الأكثر شيوعا 5700 جنيه.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 2 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6515 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6455 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5700 جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5650 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 4885 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4845 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3800 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3765 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 45600 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 45200 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو202615 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 200840 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

واستقر سعر دولار الصاغة اليوم عند 50.26 جنيه مقابل 49.09 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4030 دولارًا.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.