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عيار 21 يسجل 5750 جنيها.. أسعار الذهب الآن

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
رشا عوني

تشهد أسعار الذهب في مصر انخفاضاً كبيراً خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما دفع الكثير لـ الإقبال على شراء الذهب كنوع من استثمار الأموال في الذهب، وقد يزداد البحث يوميا عن سعر عيار 21 بالمصنعية خاصة وأنه الأكثر طلباً ضمن المشغولات الذهبية، وكذلك الجنيه الذهب لكل من يرغب في حفظ أمواله.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الأربعاء وسعر عيار 21 اليوم ، وسعر عيار 18 وفقاً لآخر تحديث..

انخفاض الذهب بأكثر من ألف جنيه للعيار.. هل حان وقت الشراء؟|خبراء ينصحون

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1 يوليو

سعر الذهب عيار 24 سجل: 6571 جنيهاً للشراء، و6525 جنيهاً للبيع.

سعر الذهب عيار 21 سجل: 5750 جنيهاً للشراء، و5709 جنيهات للبيع.

سعر الذهب عيار 18 سجل: 4928 جنيهاً للشراء، و4894 جنيهاً للبيع.

سعر الذهب عيار 12 سجل: 3286 جنيهاً للشراء، و3262 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الذهب سجل: 46 ألف جنيه للشراء، و45672 جنيهاً للبيع.

سعر الذهب عالمياً


وعلى الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4088 دولارًا للشراء و4087.5 دولار للبيع، وسط متابعة المستثمرين للبيانات الاقتصادية العالمية وتوقعات السياسة النقدية، والتي تواصل التأثير على حركة أسعار المعدن الأصفر في الأسواق الدولية.

بعد انخفاض عيار 21 نحو 10 جنيهات.. سعر الذهب اليوم 28 يونيو 2026 | المصري اليوم

ذروة تاريخية للذهب ثم هبوط حاد
 

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات عام 2026 عند مستوى 5830 جنيهًا، قبل أن يسجل أعلى مستوى تاريخي له عند 7600 جنيه في الثاني من مارس، ثم يتراجع إلى 5600 جنيه في 25 يونيو، وهو أدنى مستوى منذ الرابع من ديسمبر 2025، لينهي النصف الأول عند 5685 جنيهًا، منخفضًا بنحو 145 جنيهًا مقارنة ببداية العام، وبفارق 1915 جنيهًا عن قمته التاريخية.


وأضاف أن الأوقية العالمية افتتحت تداولات العام عند 4318 دولارًا، وبلغت أعلى مستوياتها التاريخية عند 5626 دولارًا في 29 يناير، قبل أن تهبط إلى 3959 دولارًا في 24 يونيو، وتغلق النصف الأول عند 4017 دولارًا، بخسائر بلغت 301 دولار مقارنة ببداية العام، وأكثر من 1600 دولار عن أعلى مستوياتها المسجلة.

تراجع الذهب في يونيو

وأكد مدير مرصد الذهب أن شهر يونيو مثّل نقطة التحول الحقيقية في مسار السوق، بعدما سجل أكبر خسائر سعرية خلال النصف الأول من العام، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 1080 جنيهًا، وبنسبة 16%، ليفتتح الشهر عند 6765 جنيهًا ويغلق عند 5685 جنيهًا بعد تسجيله أدنى مستوى عند 5600 جنيه.

الذهب والدولار عالمياً


وعالميًا، انخفضت الأوقية بنحو 523 دولارًا، وبنسبة 11.5% خلال يونيو، بعدما بدأت التداولات عند 4540 دولارًا، ولامست 4595 دولارًا كأعلى مستوى خلال الشهر، قبل أن تهبط إلى 3959 دولارًا وتغلق عند 4017 دولارًا.


وأوضح فاروق أن الأسواق انتقلت خلال يونيو من تسعير المخاطر الجيوسياسية إلى تسعير احتمالات استمرار التشدد النقدي الأمريكي، بالتزامن مع قوة الدولار وارتفاع العوائد على سندات الخزانة وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة، فضلًا عن موجة واسعة من جني الأرباح عقب القمم التاريخية التي سجلها الذهب مطلع العام.

اسعار الذهب اليوم سعر عيار21 سعر عيار 18 سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة 5 جرام

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