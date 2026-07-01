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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات وعيار 21 يقفز مجددا

الذهب يعاود الارتفاع مجدداً في مصر اليوم
الذهب يعاود الارتفاع مجدداً في مصر اليوم
رانيا أيمن

فاجأت أسعار الذهب في مصر الأسواق خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، بعدما عاودت الارتفاع مجددًا عقب تراجعها في بداية تعاملات اليوم، لتسترد جانبًا من خسائرها مع استمرار حركة البيع والشراء داخل سوق الصاغة، وسط ترقب المستثمرين لتحركات الأسعار العالمية. وسجلت مختلف الأعيرة مكاسب جديدة مقارنة بأسعار أمس، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب، في إشارة إلى استمرار حالة التذبذب التي يشهدها المعدن الأصفر.

 أسعار الذهب اليوم وأمس

ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6503 جنيهات، مقابل 6497 جنيهًا أمس، محققًا مكاسب قدرها 6 جنيهات.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5690.12 جنيهًا، مقابل 5684.88 جنيهًا أمس، بزيادة 5.24 جنيه.

سعر الذهب في مصر

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 4877.25 جنيهًا، مقابل 4872.75 جنيهًا أمس، بزيادة 4.50 جنيه.

وزاد سعر الذهب عيار 14 إلى 3793.42 جنيهًا، مقابل 3789.92 جنيهًا أمس، بارتفاع 3.50 جنيه.

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كما ارتفع سعر أوقية الذهب إلى 202265.91 جنيه، مقابل 202079.29 جنيهًا أمس، بزيادة 186.62 جنيه.

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 45521 جنيهًا، مقابل 45479 جنيهًا أمس، بزيادة 42 جنيهًا.

مكاسب الذهب خلال 48 ساعة

سجل الذهب مكاسب واضحة خلال آخر 48 ساعة، إذ ارتفع سعر عيار 24 من 6457 جنيهًا يوم الإثنين إلى 6503 جنيهات اليوم، محققًا زيادة قدرها 46 جنيهًا للجرام، في حين ارتفع عيار 21 أيضًا ليواصل مكاسبه خلال الفترة نفسها، مدعومًا باستمرار التحركات الصاعدة في السوق.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24
6503 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21
5690 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18
4877 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14
3793 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عيار 24
202266 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عيار 21
176983 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب
45521 جنيهًا.

الذهب سعر الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم ارتفاع سعر الذهب الذهب في مصر سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم

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