تراجع جديد يضرب أسعار الذهب في السعودية .. كم خسر عيار 21 والجنيه الذهب؟

شهدت أسعار الذهب في السعودية تراجعًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، لتواصل خسائرها مقارنة بتعاملات أمس، حيث انخفضت أسعار مختلف الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 21 الأكثر تداولًا في الأسواق السعودية، بالتزامن مع تراجع سعر أوقية الذهب والجنيه الذهب، وسط ترقب المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية واتجاهات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

تراجع في الأسعار

تراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 482.01 ريال، مقابل 485.05 ريال أمس، بخسارة 3.04 ريال.

انخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 421.76 ريال، مقابل 424.42 ريال أمس، بخسارة 2.66 ريال.

تراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 361.50 ريال، مقابل 363.79 ريال أمس، بخسارة 2.29 ريال.

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 281.17 ريال، مقابل 282.95 ريال أمس، بخسارة 1.78 ريال.

تراجعت أوقية الذهب إلى 14992.08 ريال.

وسجل الجنيه الذهب اليوم 3374.05 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب عيار 24

482.01 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 21

421.76 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 18

361.50 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 14

281.17 ريال سعودي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

14992 ريال سعودي.

سعر أوقية الذهب عيار 21

13118 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

3374 ريال سعودي.