قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1.2مليار دولار.. ترامب يحقق مكاسب طائلة من العملات المشفرة
أبواب رزق للشباب.. العمل: 3068 فرصة عمل جديدة.. اعرف الراتب والتفاصيل
العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟
ليبيا ومصر تبحثان في القاهرة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك
مبدولي يلتقي رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية لبحث زيادة الاستثمارات
النيابة تحقق مع المتهمين بسرقة 350 ألف جنيه من شقة زوجة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد
يوليو 2026.. خطوات الاستعلام وموعد صرف معاشات تكافل وكرامة
الذهب عند أدنى مستوياته في 7 أشهر مع تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية
توقيع 3 عقود لتقديم خدمات التخزين والتداول باقتصادية قناة السويس
مخزن سرى في صحراء السويس.. الداخلية تحبط محاولة ترويج 2 طن مخدرات
القبض على عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة
46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب عند أدنى مستوياته في 7 أشهر مع تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية

الذهب عند أدنى مستوياته في 7 أشهر مع تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية
الذهب عند أدنى مستوياته في 7 أشهر مع تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية
أ ش أ

 تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مواصلة خسائرها بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في نحو سبعة أشهر، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وترقب المستثمرين صدور بيانات سوق العمل الأمريكية التي قد تحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.77% ليصل إلى 3977 دولارا للأوقية، بعد أن سجل خلال جلسة أمس أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي عند 3942.99 دولار للأوقية.

كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.2% إلى 3989 دولارا للأوقية.

وأنهى الذهب الربع الثاني من العام مسجلا أكبر خسارة فصلية منذ عام 2013، كما تكبد في يونيو رابع خسارة شهرية على التوالي، في ظل تنامي المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، الأمر الذي عزز توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى شركة "تاستي لايف"، إيليا سبيفاك، إن الضغوط التي يتعرض لها الذهب تعود بالأساس إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، موضحا أن صعود الدولار الأمريكي بالتزامن مع ارتفاع العوائد يزيد تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما يحد من الطلب على المعدن النفيس.

وواصل الدولار الأمريكي مكاسبه بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، مما زاد الضغوط على الذهب الذي لا يدر عائدًا.

كما عززت تصريحات عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، التوقعات باستمرار نهج التشدد النقدي، بعدما أشارت إلى إمكانية تأييد رفع أسعار الفائدة إذا لم تظهر مؤشرات واضحة على تراجع الضغوط التضخمية.

وتترقب الأسواق صدور بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي لشهر يونيو في وقت لاحق اليوم، إلى جانب تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر إعلانه غدًا الخميس، باعتبارهما من أبرز المؤشرات التي قد تؤثر في توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويرى محللون أن استمرار قوة سوق العمل الأمريكي قد يدعم توجه البنك المركزي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة أو رفعها، وهو ما يشكل ضغطًا على أسعار الذهب، في حين قد توفر أي بيانات أضعف من المتوقع دعمًا للمعدن النفيس.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، لم تتمكن التوترات في الشرق الأوسط من تقديم الدعم المعتاد لأسعار الذهب، رغم إعلان إيران عدم عقد اجتماع مع مسؤولين أمريكيين توجهوا إلى المنطقة عقب تجدد الأعمال العسكرية، وهو ما أضعف الآمال بالتوصل إلى انفراجة دبلوماسية سريعة.

كما أسهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، بما يدعم توقعات استمرار السياسة النقدية المقيدة، وهو ما يمثل عاملًا سلبيًا بالنسبة للذهب.

وفيما يخص أسواق المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار الفضة بنسبة 1.6% إلى 57.64 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1540.25 دولارا، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 1197.40 دولارا للأوقية.

تراجعت أسعار الذهب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية سوق العمل الأمريكية مجلس الاحتياطي الفيدرالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

النائبة العراقية هند العباسي

كنز من الذهب وملايين الدولارات.. مُداهمة منزل نائبة عراقية يكشف «مغارة علي بابا»

فرج عامر

مهاجم فلسطيني هداف .. فرج عامر يفجّر مفاجأة لجمهور الأهلي

عداد

عداد الكهرباء هيتشال .. احذر التلاعب بتلك الإجراءات

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-7-2026 في بنك مصر والبنك الأهلي

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 1 يوليو 2026

العميد محمد عصام

وفاة رئيس مباحث مديرية أمن دمياط إثر أزمة قلبية مُفاجئة أثناء أداء عمله

هيثم حسن

خشية المخاطرة بـ محمد صلاح .. حسام حسن يدرس الدفع بـ «هيثم حسن»

ترشيحاتنا

خلال الاجتماع

990 مليون جنيه استثمارات كهرباء مصر العليا للعام المالي الجديد

الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من "حواس" و "الدماطي" ضد وسيم السيسي

بسبب الخلاف العلمي.. الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من "حواس" و "الدماطي" ضد وسيم السيسي

أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية

التنمية المحلية والبيئة تستعرض الفرص الاستثمارية بالمحميات الطبيعية

بالصور

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

سيارة شيفروليه الجديدة.. قصر متنقل على عجلات بسعر يتخطى المليون دولار| صور

شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو

تحت شعار تبرعك حياة.. صحة الشرقية تعلن تجميع 1163 كيس دم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتطوير خدمات الشهر العقاري

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

فيديو

هبة مجدي

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ هبة مجدي.. ومحمد محسن يُوجّه رسالة للجمهور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد