بعد أعلى سعر هذا الأسبوع.. الذهب يتراجع بنحو 800 جنيه اليوم

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، بعدما سجلت أعلى مستوياتها مع بداية الأسبوع يوم السبت الماضي، لتفقد مختلف الأعيرة عشرات الجنيهات خلال أربعة أيام فقط. وجاء عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، في مقدمة الخاسرين بتراجع تجاوز 95 جنيهًا،

فيما هبطت أسعار باقي الأعيرة والجنيه الذهب، وسط استمرار التراجع بعد موجة الارتفاع التي شهدها المعدن الأصفر في بداية الأسبوع.

أعلى مستوى سجله الذهب خلال هذا الأسبوع

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6606 جنيهات يوم السبت الماضي، ليتراجع اليوم إلى 6497 جنيهًا، بخسارة بلغت 109 جنيهات.

وتراجع جرام الذهب عيار 21 من 5780.25 جنيهًا يوم السبت إلى 5684.88 جنيهًا اليوم، فاقدًا 95.37 جنيه.

وانخفض جرام الذهب عيار 18 من 4954.50 جنيهًا إلى 4872.75 جنيهًا، بخسارة 81.75 جنيه.

كما هبط جرام الذهب عيار 14 من 3853.50 جنيهًا إلى 3789.92 جنيهًا، بتراجع 63.58 جنيه.

وتراجع الجنيه الذهب من 46280 جنيهًا يوم السبت إلى 45479 جنيهًا اليوم، بخسارة بلغت 801 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6497 جنيهًا.

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5684.88 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4872.75 جنيه.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3789.92 جنيه.

وبلغ سعر أوقية الذهب 202079.29 جنيه.

وسجل الجنيه الذهب 45479 جنيهًا.