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أسعار سبائك الذهب وسبيكة 10 جرامات اليوم الثلاثاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار سبائك الذهب وسبيكة 10 جرامات اليوم الثلاثاء

الذهب
الذهب
آية الجارحي

انخفض سعر الذهب  متأثرا بتراجع سعر الذهب عالميا بالاضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

سجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6503 جنيهات للشراء. 
 

أسعار سبائك الذهب وسبيكة 10 جرامات اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026
 

سعر السبيكة 1 جرام 6630 جنيها.

سعر السبيكة 2.5  جرام 16570 جنيها.

سعر السبيكة 5 جرام

 

سعر السبيكة 5 جرام 33 ألف جنيها.

سعر السبيكة 10 جرام

 

سعر السبيكة 10 جرام 66300 جنيها.

سعر السبيكة 20 جرام

 

سعر السبيكة 20 جرام 65800 جنيها.

سعر الاونصة “31 جرام”

 

سعر السبيكة 31 جرام 203980 جنيها.

سعر السبيكة 50  جرام

 

سعر السبيكة 50 جرام 329000 جنيها.

سعر السبيكة100 جرام

 

سعر السبيكة 100 جرام 658000 جنيها.
 

الذهب سعر السبيكة 10 جرام أسعار سبائك الذهب سعر الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24

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