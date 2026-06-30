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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التذبذب يسيطر على سعر الذهب بمصر.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب في السوق المحلي، غلب عليها الانخفاض، حيث يقترب الذهب في مصر من تسجيل الانخفاض الشهري الرابع على التوالي، متأثرا بالهبوط العالمي إلى جانب تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.


 

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، متجهة نحو تسجيل أكبر خسارة شهرية منذ أكتوبر عام 2008، في ظل تنامي توقعات استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 

يقدّم موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4033 دولارا الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4890 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5705 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6526 جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، 45.680  ألف جنيه

وخفضت عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

 «دويتشه بنك» خفض توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض مستهدفاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.

كما خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، توقع «بنك أوف أمريكا» رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.

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