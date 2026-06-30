إذا كنت من خارج الأولوية .. فرصة جديدة لاستكمال حجز شقتك حتى 7 يوليو

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مد فترة التسجيل الإلكتروني ورفع المستندات لمدة أسبوع إضافي لبعض المتقدمين ضمن إعلان "سكن لكل المصريين 7" بمحافظة البحر الأحمر.



وأوضح الصندوق أن القرار يخص المواطنين خارج أولوية إعلان "سكن لكل المصريين 7" لمنخفضي الدخل، الذين تقدموا لحجز وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمحافظة البحر الأحمر، والمقرر تسليمها خلال 36 شهرًا، وذلك بعد سداد مقدم جدية الحجز.



وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن المهلة الجديدة تتيح للمواطنين استكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني ورفع المستندات المطلوبة، على أن تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2026.

وأكد الصندوق أن مد فترة التسجيل يأتي لإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين المستحقين لاستكمال إجراءات التقديم، بما يضمن سرعة فحص الطلبات والانتهاء من إجراءات التخصيص وفقًا للضوابط المعلنة.