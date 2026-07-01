تراجع جديد في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا جديدًا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، حيث انخفضت أسعار الأعيرة المختلفة مقارنة بتعاملات أمس، وعلى رأسها عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية، والذي فقد أكثر من 55 جنيهًا للجرام، كما تراجع عيار 24 وعيار 18، بالتزامن مع انخفاض سعر الجنيه الذهب، وسط ترقب المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية خلال الساعات المقبلة.

خسائر الذهب في 24 ساعة

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 6434 جنيهًا، مقابل 6497 جنيهًا أمس، ليتراجع بقيمة 63 جنيهًا.

بينما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5629.75 جنيهًا، مقابل 5684.88 جنيهًا أمس، بانخفاض 55.13 جنيهًا.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4825.50 جنيهًا، مقابل 4872.75 جنيهًا أمس، بفارق 47.25 جنيهًا.

كما انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3753.17 جنيهًا، مقابل 3789.92 جنيهًا أمس، بتراجع 36.75 جنيهًا.

وسجل الجنيه الذهب اليوم 45038 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

6434 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

5898 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

5630 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

4826 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

3753 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب

200120 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

45038 جنيهًا.