قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يبعث ببرقية تهنئة لقداسة البابا لاون الرابع عشر بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى للفاتيكان
إصدار عملات تذكارية من الفضة بمناسبة مرور 123 عاما على تأسيس هيئة الإسعاف
المجتمعات العمرانية: طرح 77 ألف وحدة إسكان اجتماعي في 14 مدينة جديدة
الحكومة تعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المسجونين بمناسبة ثورة 23 يوليو
شوبير يكشف ملامح تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أستراليا
حصاد العام المالي 2025-2026.. وزارة الأوقاف تواصل جهودها في عمارة بيوت الله
الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 17 سفيرًا جديدًا لدى مصر
800 مليون دولار.. الوزراء يوافق علي منح الرخصة الذهبية لبعض الشركات
الحكومة توافق على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة
ارتفاع التكلفة لـ1.3 مليار جنيه.. نقل النواب تناقش ملفات الطرق في قنا والبحر الأحمر
مدبولي: ثورة 30 يونيو أعادت هوية الدولة المصرية
الحكومة: تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى العدادات القانونية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع جديد في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم
تراجع جديد في سعر الذهب اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا جديدًا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، حيث انخفضت أسعار الأعيرة المختلفة مقارنة بتعاملات أمس، وعلى رأسها عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية، والذي فقد أكثر من 55 جنيهًا للجرام، كما تراجع عيار 24 وعيار 18، بالتزامن مع انخفاض سعر الجنيه الذهب، وسط ترقب المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية خلال الساعات المقبلة.

خسائر الذهب في 24 ساعة

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 6434 جنيهًا، مقابل 6497 جنيهًا أمس، ليتراجع بقيمة 63 جنيهًا.

بينما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5629.75 جنيهًا، مقابل 5684.88 جنيهًا أمس، بانخفاض 55.13 جنيهًا.

انخفاض الذهب بأكثر من ألف جنيه للعيار.. هل حان وقت الشراء؟|خبراء ينصحون

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4825.50 جنيهًا، مقابل 4872.75 جنيهًا أمس، بفارق 47.25 جنيهًا.

كما انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3753.17 جنيهًا، مقابل 3789.92 جنيهًا أمس، بتراجع 36.75 جنيهًا.

وسجل الجنيه الذهب اليوم 45038 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24
6434 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22
5898 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21
5630 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18
4826 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14
3753 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب
200120 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب
45038 جنيهًا.

الذهب سعر الذهب اليوم تراجع سعر الذهب أسعار الذهب في مصر سعر الجنيه الذهب سعر عيار ٢٤ اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

النائبة العراقية هند العباسي

كنز من الذهب وملايين الدولارات.. مُداهمة منزل نائبة عراقية يكشف «مغارة علي بابا»

فرج عامر

مهاجم فلسطيني هداف .. فرج عامر يفجّر مفاجأة لجمهور الأهلي

عداد

عداد الكهرباء هيتشال .. احذر التلاعب بتلك الإجراءات

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-7-2026 في بنك مصر والبنك الأهلي

هيثم حسن

خشية المخاطرة بـ محمد صلاح .. حسام حسن يدرس الدفع بـ «هيثم حسن»

محمد عبد المنعم

أول تعليق لـ محمد عبد المنعم بعد الإصابة مع منتخب مصر في مواجهة إيران

ترشيحاتنا

حزب الناس

حزب الناس: 30 يونيو أنقذت الدولة الوطنية و3 يوليو وضع مصر على طريق الاستقرار

النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ

نائب: هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ المصري وعضو البرلمان العربي، وزير خارجية مصر الأسبق

العرابي أمام البرلمان العربي: دول الخليج أثبتت كفاءة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

بالصور

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

سيارة شيفروليه الجديدة.. قصر متنقل على عجلات بسعر يتخطى المليون دولار| صور

شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو

تحت شعار تبرعك حياة.. صحة الشرقية تعلن تجميع 1163 كيس دم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتطوير خدمات الشهر العقاري

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد