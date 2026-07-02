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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بشرى سارة للمقبلين على الزواج.. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الخميس 2 يوليو 2026، تراجعًا جديدًا، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيهًا، فيما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 160 جنيهًا، بالتزامن مع تحركات الأسعار في السوق العالمية.

انخفاض أسعار الذهب في الصاغة

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أحدث أسعار الذهب في محال الصاغة، دون احتساب المصنعية والدمغة، موضحة أن الأسعار قد تختلف بشكل طفيف من محافظة لأخرى ومن تاجر لآخر.

وجاءت الأسعار على النحو التالي وفقًا لما رصدة صباح البلد.

عيار 24: 6537 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 5720 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 4902 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 45760 جنيهًا.

تراجع عيار 21 والجنيه الذهب

يعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، وقد سجل انخفاضًا بنحو 20 جنيهًا مقارنة بمستويات التداول السابقة، بينما فقد الجنيه الذهب نحو 160 جنيهًا، متأثرًا بانخفاض سعر الجرام.

سعر الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4061 دولارًا، وسط متابعة المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية والعوامل المؤثرة على أسعار المعدن الأصفر.

اختلاف الأسعار حسب المصنعية

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة هي أسعار الذهب الخام دون إضافة المصنعية أو الدمغة، والتي تختلف من محل صاغة لآخر وفقًا لنوع المشغولات الذهبية والمنطقة الجغرافية.

عوامل تسعير الذهب 

تتحدد أسعار الذهب في السوق المصرية وفق مجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية، باعتباره المؤشر الرئيسي لحركة المعدن النفيس. كما يلعب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه دورًا مهمًا في تحديد الأسعار المحلية، نظرًا لأن الذهب يتم تسعيره عالميًا بالدولار.

وتتأثر الأسعار أيضًا بحجم العرض والطلب داخل السوق، سواء على المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات الذهبية، إضافة إلى قيمة المصنعية والدمغة والضرائب التي تختلف من محل صاغة لآخر ومن محافظة لأخرى، وهو ما يؤدي إلى اختلاف السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.

كما تنعكس التطورات الاقتصادية العالمية، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وحركة الأسواق العالمية، على أسعار الذهب، إلى جانب زيادة الإقبال على المعدن الأصفر في أوقات التوترات والأزمات باعتباره ملاذًا آمنًا، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع أو الانخفاض وفقًا لتغيرات السوق.

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