سعر الذهب في مصر الآن

أظهر سعر الذهب في مصر استقرارًا مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 3-7-2026؛ وذلك في مختلف محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وثبت سعر الجرام الأصفر على مستوي الأعيرة المختلفة بدون تغيير وسط حالة من الترقب في السوق المحلية.

تحركات الذهب

وسجل سعر جرام الذهب زيادة طفيفة في تعاملات أمس بقيمة لم تجاوز 25جنيها في المتوسط.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر نحو 6657 جنيها للشراء و6542 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6102 جنيها للشراء و 5997 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا 5825 جنيها للشراء و 5725 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4992 جنيها للشراء و 4907 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 46.6 ألف جنيه للشراء و 45.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4119 دولار للشراء و 4118 دولار للبيع.