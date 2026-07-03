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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في مصر الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر الذهب في مصر استقرارًا مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 3-7-2026؛ وذلك في مختلف محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وثبت سعر الجرام الأصفر على مستوي الأعيرة المختلفة بدون تغيير وسط حالة من الترقب في السوق المحلية.

سعر الذهب في الكويت

تحركات الذهب

وسجل سعر جرام الذهب زيادة طفيفة في تعاملات أمس بقيمة لم تجاوز 25جنيها في المتوسط.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر نحو 6657 جنيها للشراء و6542 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6102 جنيها للشراء و 5997 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا 5825 جنيها للشراء و 5725 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4992 جنيها للشراء و 4907 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 46.6 ألف جنيه للشراء و 45.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4119 دولار للشراء و 4118 دولار للبيع.

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