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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في أول التعاملات المسائية.. 25 جنيها صعودا جديدا في سعر الذهب

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في مصر على أساس أسبوعي مع مستهل تعاملات مساء اليوم الخميس 2- 7-2026.

الذهب يرتفع مجددًا

وجدد سعر الذهب صعوده على أساس أسبوعي بقيمة بلغت 25 جنيهًا بالمقارنة بما كان عليه يوم السبت الماضي.
 

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب 5825 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة 6657 جنيها للشراء و6542 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6102 جنيه للشراء و5997 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5825 جنيها للشراء و5725 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4992 جنيها للشراء و4907 جنيهات للبيع.

سعر الذهب في الكويت

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 46.6 ألف جنيه للشراء و45.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4122 دولارا للشراء و4122 دولارا للبيع.

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