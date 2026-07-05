مصطفى مدبولي يستعرض مع وزير الإعلام آليات تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام؛ وذلك في إطار استعراض آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال كلمته أمس في احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة لما كلف به الرئيس أمس بشأن فتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي، الذي يشمل الرأي والرأي الآخر؛ لإثراء النقاش وبناء الوعي، في إطار من الاحترام والتفاهم، وكذا التنسيق بين وزارة الدولة للإعلام والهيئات الإعلامية والصحفية، لعقد مؤتمر سنوي، تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لمراجعة أوضاع الإعلام المصري.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تحرص على تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن الإعلام، من خلال الاستمرار في إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق، ولا سيما في ظل ما نواجهه من تحديات وما ينشر من شائعات، وهناك مؤتمر صحفي أسبوعي يتم عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء؛ لتوضيح مختلف القرارات التي تتخذها الحكومة تجاه القضايا التي تشغل المواطنين، كما نحرص على تواجد الوزراء المعنيين بتلك القضايا لتوضيح أبعاد الإجراءات والخطوات التنفيذية التي تتخذها كل وزارة في سبيل تيسير الحصول على الخدمات الحكومية في جميع قطاعات الدولة، وهناك تكليفات مستمرة للسادة الوزراء والمسئولين بالتواصل المستمر مع وسائل الإعلام لشرح التوجهات والقرارات، والرد على مختلف التساؤلات.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يتابع مع وزير الدولة للإعلام ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم عقده من اجتماعات مع المجالس والهيئات الإعلامية والصحفية بشأن التنسيق المتبادل وتبادل الرؤى حيال آليات تطوير الإعلام المصري بمؤسساته وقنواته الحكومية والخاصة، بما يعزز من ثقافة الحوار البناء، عن طريق احترام آراء الآخرين؛ لإثراء النقاش، في إطار من الاحترام والتفاهم.

وأكد/ ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، خلال اللقاء، أنه سيتم العمل على ترجمة تكليفات رئيس الجمهورية، إلى آليات واضحة، من خلال التنسيق مع مختلف المؤسسات الإعلامية.

كما تناول الوزير عددا من محاور العمل للوزارة خلال المرحلة الحالية، والتي تشمل مجموعة من المقترحات لتوفير تمويل مستدام لـ" إعلام الخدمة العامة"، بما يسهم في استدامة تقديم هذه الخدمات المهمة، على أن يكون هذا التمويل من خارج بنود الموازنة العامة للدولة.

كما استعرض الوزير عددا من التيسيرات المقترحة من المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة والخاصة، التي عقد عدة اجتماعات معها خلال الفترة الماضية، وذلك في سبيل تيسير أداء مهامهم، وتحقيق المستهدفات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك استجابة من الحكومة لعدد من هذه المطالب.

كما أشار وزير الدولة للإعلام إلى أنه يجري حاليا تقييم أداء المكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة، وذلك في ضوء السعي لتطوير أدائها، بما يخدم رؤية الدولة نحو تبصرة الرأي العام بمختلف القضايا، مع ضرورة وأهمية أن يكون هناك تواصل من مسئولي المكاتب الإعلامية مع مختلف وسائل الإعلام .

كما تطرق الوزير إلى أنه يجري حاليا أيضا التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بشأن العمل على سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وهناك التزام من الحكومة بذلك.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يعرض الوزير رؤيته في مختلف الملفات الإعلامية، وكذا تقييمه لأداء المكاتب الإعلامية للوزارات على مجلس الوزراء، بحيث تتناول هذه الرؤية خطة محددة للتحرك إزاءها خلال الفترة المقبلة.